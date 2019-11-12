Муж Анастасии Заворотнюк будет работать все новогодние праздники ради высоких заработков

Сегодня в Москве уже в 15-й раз состоялась премия журнала «Glamour» «Женщина года», собравшая в «Геликон-опере» целую артиллерию знаменитостей. Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Лиза Боярская, Юлия Барановская, Зара, Юлия Пересильд, группа «Фабрика» и другие звёзды пришли в этот вечер поддержать участников. В одной из номинаций - «Спортсменка года» победу одержала 17-летняя фигуристка Алина Загитова, которая в прошлом году завоевала олимпийское золото, а в этом - первое место на чемпионате мира.

- Для меня главный пример в жизни - мой замечательный тренер и моя мама, - скромно призналась Загитова, смущаясь внимания прессы.

В ближайшее время Алина выйдет на лёд не ради соревнований - с 29 декабря по 7 января она будет играть в мюзикле на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств» - новом шоу Татьяны Навки.

Алина ЗагитоваФото: Михаил ФРОЛОВ

- К репетициям мы пока не приступили, начнём в декабре, - рассказала kp.ru спортсменка. - Поэтому пока я готовлюсь только морально. Но работать с Татьяной Навкой это всегда большая честь и удовольствие. Полный состав участников пока не объявлен, но могу сказать, что точно буду я, Татьяна и Пётр Чернышев.

Таким образом, муж Анастасии Заворотнюк, который все лето откатал в проекте «Руслан и Людмила», а недавно дал несколько представлений «Аленький цветочек» (деньги за билеты с финального шоу организаторы направили на лечение Анастасии Заворотнюк), будет работать и в новогодние праздники. Говорят, на дополнительную работу фигурист соглашается в первую очередь ради заработка - за каждый выход на лёд Чернышев получает от 100 до 300 тысяч рублей. Для семьи Заворотнюк это сейчас в прямом смысле вопрос жизни и смерти, ведь лечение «прекрасной няни», в том числе и экспериментальными методами, стоит больших денег.

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Пока близкие «прекрасной няни» всячески оберегают ее от излишнего внимания, анонимные эксперты, якобы владеющие информацией, дают свои прогнозы. На днях безымянный хирург-онколог рассказал, что актрисе диагностировали так называемую «вторичную» глиобластому мозга, после чего успешно прооперировали, не задев здоровые ткани. И мол, теперь Заворотнюк для полнейшего исцеления показан курс генной терапии. И специалистов с именем и опытом такие заявления вызвали недоумение. (подробности)