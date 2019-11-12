«Терапия отчаяния» Анастасии Заворотнюк: месяц лечения экспериментальными методами стоит до 500 тысяч долларов

Пока близкие «прекрасной няни» всячески оберегают ее от излишнего внимания, анонимные эксперты, якобы владеющие информацией, дают свои прогнозы. На днях безымянный хирург-онколог рассказал, что актрисе диагностировали так называемую «вторичную» глиобластому мозга, после чего успешно прооперировали, не задев здоровые ткани. И мол, теперь Заворотнюк для полнейшего исцеления показан курс генной терапии. И специалистов с именем и опытом такие заявления вызвали недоумение.

- О вторичной глиобластоме я слышу впервые, -рассказал kp.ru врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов. - Вторичная опухоль — это опухоль, которая возникает после лечения первичной. И глиобластома разнится лишь по степеням злокачественности, а не первичности-вторичности.

По словам эксперта, шанс удалить раковое образование при глиоме мозга, не задев здоровые ткани, действительно есть.

- В таком случае больной, как правило, выздоравливает: зайдите в госпиталь Бурденко, вам расскажут о сотнях таких пациентов, - продолжает доктор Долгополов. - Но такие счастливые исходы возможны только при раннем обнаружении опухоли, а диагностировать ее крайне сложно, мы же не делаем МРТ также часто, как флюорографию. Поэтому, как правило, находят опухоли уже большие, когда они затронули те участки мозга, которые нельзя трогать - иначе наступит смерть.

Анастасия Заворотнюк борется с опасным заболеванием.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В том, что актрисе поможет генная терапия, врач также сомневается. Эта методика крайне сложная и чрезвычайно дорогостоящая, а главное — молодая, ей нет и 10 лет. В России генная терапия применяется в единичных клиниках, например, в Институте имени Дмитрия Рогачева, и то — лишь в области лейкозов. А при лечении опухолей головного мозга такой метод можно попробовать только в качестве эксперимента.

- Суть генной терапии — в лечении клетками своего организма. Как правило, это собственные лимфоциты, специально заточенные под определенные антигены опухоли. Берутся свои клетки, потом путем генной инженерии они выращиваются и модифицируются в течение двух-четырех недель, и затем вводятся внутривенно. Далее в организме больного эти клетки, «заточенные» под поиск опухолевых клеток, находят свои мишени, - объясняет онколог. - Но не все так просто, ведь мы вмешиваемся в природу человека на уровне генома. А это не зуб удалить. Так что рассчитывать на генную терапию пока не стоит, это чистый эксперимент — я бы сказал, «терапия отчаяния». А стоит это баснословно дорого: от 100 до 500 тысяч долларов за месяц.

Напомним, на днях Татьяна Навка передала мужу Заворотнюк и своему давнему партнеру по ледовым шоу Петру Чернышеву всю выручку за один из спектаклей. Лишь по самым скромным подсчетам, билетов на шоу продали на 10 млн рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На шоу в поддержку Анастасии Заворотнюк пришли 4500 зрителей

Поблагодарившая зал Татьяна Навка не смогла сдержать слёз (подробности)

Перед тем, как попасть в больницу, Заворотнюк сделала маме роскошный подарок

76-летняя Валентина Борисовна ухаживает за годовалой внучкой Милой (подробности)