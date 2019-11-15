«Внебрачная дочь» Осина сыграет Юлю Началову

17 ноября прошлого года не стало исполнителя хита «Плачет девочка в автомате» Евгения Осина. Артист злоупотреблял спиртным, из-за чего у него отказали ноги и почки.

В последние годы рядом с Осиным была его последняя любовь - офис-менеджер Елена Скорнякова, но даже она не смогла убедить певца завязать с алкоголем. Говорят, артист таким образом пытался заглушить свою главную боль: после развода со своей единственной женой Натальей он был лишен возможности видеть дочь Агнию.

Разин обвинил в поджоге могилы

Когда Осина не стало, выяснилось, что Настя, дочь его любимой женщины Елены Скорняковой (а Настю многие считали внебрачной дочерью певца), не родная ему по крови. Но, несмотря на это, по словам друзей Осина, он любил эту девочку как родную. Елена и Настя не претендовали на наследство артиста, но после смерти Евгения у нее начались конфликты с коллегами покойного.

- Весной могилу Жени на Троекуровском кладбище сожгли вандалы, - вспоминает Елена Скорнякова. - К счастью, потом ее восстановили по указанию руководства кладбища. И что вы думаете? Андрей Разин (основатель группы «Ласковый май») и бывшая жена Жени Наталья обвинили нас с Настей в поджоге! Даже не знаю, как это комментировать. Я бы молчала, если бы Разин не затрагивал моего ребенка. Девочка после этих заявлений не хотела ходить в школу, там над ней все смеялись. Сейчас мы судимся с Разиным, хотим, чтобы он ответил за оскорбления...

Елена Скорнякова жила с артистом гражданским браком 12 лет. Фото: instagram.com/elenagodunova_official

Жена ушла к другу

По словам Елены Скорняковой, она была гражданской женой певца на протяжении 12 лет, и ее задевает, когда ее называют любовницей Осина.

- Мы оба были в разводе, какая я любовница? - возмущается Елена. - У нас был многолетний роман. Когда моей дочке был год, мы стали с Женей встречаться. Женя полюбил Настю и считал ее своей дочерью. Он сам попросил Настю называть его папой. Думаю, он увидел в ней свою дочь, с которой был разлучен. Женя хотел заботиться о ком-то, а Настя нуждалась в отцовской любви. Наверное, поэтому они так сблизились. Он воспитывал Настю все эти годы, обувал, одевал, писал для нее песни. Он видел ее будущее на сцене. Хотел удочерить, но не успел.

Я не настаивала на браке. У него были настолько плохие отношения с бывшей женой, что они даже по телефону не могли общаться. Она его стыдилась. Женя венчался с Натальей, а потом она ему изменила и ушла к его другу, более состоятельному мужчине.

Женя переживал, что мосты с родной дочерью были сожжены. Потом на него свалились смерти коллег по сцене. Он не смог выбраться из затяжной депрессии. Я пыталась с ним говорить, но все было бесполезно, Женя не хотел признавать, что у него есть проблема. Я искала клиники, где ему могли бы помочь, верила, что его можно вернуть к нормальной жизни.

После шоу атаковали поклонницы

- Когда Малахов отвез его на лечение в Таиланд, Жене стало лучше. Считаю, что Андрей продлил ему жизнь. Женя вернулся домой в отличной форме, - продолжает Елена Скорнякова. - Наверное, Женю могли бы там вылечить, но он прервал лечение, поскольку в реабилитационном центре ему было одиноко. Я предлагала, чтобы мы с Настей к нему прилетели в Таиланд, хотела поддержать его, но нам не разрешили. Плюс во мне говорила женская ревность: я видела, как он изменился, похорошел. Сидит на курорте, а вокруг столько красоток в купальниках! Девушки ему, конечно, звонили после эфиров... Женя не был обделен женским вниманием. Но он всем говорил: у меня есть Лена и дочка Настя. И при жизни Жени про меня и Настю никто ничего плохого не говорил. Все понимали, что Осин не позволит оскорблять свою семью. А сейчас человек умер, и началась дележка его музыкального наследия. Перед смертью Жени я занималась выпуском его альбома, где должны звучать две песни Насти. Надеюсь, последняя воля Жени будет исполнена.

Звезда в детстве

Сама Настя сейчас готовится к съемкам в фильме Андрея Загорского «Буду рядом».

Режиссер Андрей Загорский увидел, что Настя похожа на Юлю Началову в детстве. Фото: instagram.com/elenagodunova_official

- Дочь сыграет покойную певицу Юлю Началову в подростковом возрасте, - делится с «КП» мама девочки. - Это будет документальный фильм. Знаю, что параллельно снимается еще сериал о Началовой, но Настя будет играть в полном метре, в проекте Загорского. Режиссер увидел фотографию дочери в соцсетях и позвонил нам. Настя очень похожа на маленькую Юлю. Никакой мистики мы не боимся, потому что дочка играет ребенка, а не сломанную судьбой молодую женщину.

"Наивные дети" Настя Годунова.

У них с Юлей много общего. Началова в детстве вела с Юрием Николаевым «Утреннюю звезду», и моя Настя недавно вела вокальный конкурс на канале Russian Music Box. Она всего добивается сама, за ней нет никакой мохнатой лапы. Когда Женя был жив, мы не сорили деньгами, не баловали ребенка. Женя не был богатым человеком, каждую копейку считал. Самый дорогой подарок, который он сделал дочке, - незадолго до смерти купил ей собачку, померанского щпица. Теперь песик напоминает Насте об отце.

Юля Началова в детстве. Фото: instagram.com/julianachalova

Самые известные песни артиста

- «Добрый вечер, Москва!»

- «Плачет девушка в автомате»

- «Студентка-практикантка»

- «Восьмое марта»

- «Таня + Володя»

- «Качка»

- «Портрет работы Пабло Пикассо»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Виктор НАЧАЛОВ:

Внучка сейчас живет с нами

Смерть Юлии Началовой (она ушла из жизни 16 марта этого года) в 38 лет из-за сепсиса потрясла многих. Сейчас поклонники лоббируют идею присвоить певице звание заслуженной артистки России. Мы позвонили ее отцу, композитору Виктору Началову.

- Виктор Васильевич, как относитесь к идее дать Юлии звание заслуженной артистки посмертно?

- Положительно.

- Говорят, книга готовится о Юлии. Это ваши письма…

- Там будут не только письма, но и многое о ней. Это моя сестра предложила такой вариант - письма отца к дочери. Как будто я пишу ей, зная, что ее уже нет. Мысленно я часто общаюсь с Юлей…

- Слышала, что ваша внучка Вера (дочка Юлии и футболиста Евгения Алдонина. - Ред.) начала петь.

- Поет она давно, просто не очень это дело любила. Но поет она действительно очень хорошо, тембр похож на Юлин.

Виктор Началов пишет книгу о своей дочери Юле. Фото: instagram.com/julianachalova

- Своей дочке вы помогали в творчестве. А внучку будете продвигать?

- Юля с детства хотела выступать, к этому тянулась. Верочка немножко другая. Я не хочу давить на нее, все должно быть естественно. Школа очень много времени отнимает. Но в последнее время у Верочки действительно проснулась тяга к пению. Конечно, я помогаю. У нее хорошие данные, не хуже, чем у Юли. Юля с детства в музыке чувствовала себя очень естественно. Свою первую песню «Учитель» она написала в 9 лет для своей учительницы. Я сделал аранжировку, мы сняли клип.

- Еще один хит Юлии «Герой не моего романа» написала ваша сестра?

- Да. Она написала слова песни, причем для Ирины Понаровской. Но Ирина ее исполнять не захотела, а Юлии очень понравилось.

- Как себя чувствует мама Юлии?

- Нормально. Она все время посвящает Верочке. Вера сейчас живет с нами. Но с папой (Алдониным. - Ред.) она постоянно на связи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701081" frameborder="0"></iframe> Муж называл Началову жирной.«Я толстая, я толстая», - так Юлию Началову заставил думать ее первый муж.

- Чем закончилась история с квартирой Юлии, на которую претендовал ее последний гражданский муж, хоккеист Александр Фролов? Он отказался от притязаний?

- Пока нет. Мы только вступили в права наследства. Что дальше будет, не знаю. В квартире Юлии все осталось, как было при ней.

- Кто вас поддерживает?

- Друзья. Лариса Долина, она же крестная мама Верочки. Спасибо ей и всем, кто помнит Юлю.

Анна ВЕЛИГЖАНИНА.