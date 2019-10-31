"Прекратите эту вакханалию": мама в ужасе от новой версии смерти Юлии Началовой

В смерть Юли Началовой, которая ушла из жизни в самом расцвете лет, до сих пор не могут поверить ее cамые преданные поклонники. Однако наряду со скорбными переживаниями, которыми публика делится в соцсетях, в тусовке появилась новая версия кончины певицы. В смерти звезды злопыхатели обвинили ее близкую подругу Анну Исаеву, которую исполнительница при жизни называла сестричкой. Ужасные слухи даже дошли до мамы Юлии.

Незадолго до смерти измученная болезнями Юлия Началова обратилась к ясновидящей. Гадалка, взглянув на звезду, ужаснулась. Она заявила, что на артистку навели страшную порчу на смерть. Более того, колдунья в мельчайших подробностях описала женщину, которая это сотворила. Началова сразу опознала свою ближайшую подругу. Певица разорвала с ней отношения и до самой смерти с ней не общалась.

Однако девушка активизировалась после ухода Началовой. Она помогала родителям Юли решать организационные вопросы, связанные с похоронами. Близкие певицы говорят, что для девушки смерть звезды стала настоящим ударом.

Теперь же в тусовке муссируются слухи, что этой подругой оказалась Анна Исаева. При жизни Юля называла Исаеву своей сестричкой. Сама Анна, узнав о сплетнях, схватилась за сердце и едва не лишилась чувств. "Конечно, эта подруга, о которой Юле сказала ясновидящая, не я. Когда я узнала о том, какие сплетни ходят за моей спиной, я была в ужасе", - поведала шокированная женщина.

Исаева заявила, что родители Юли и ее близкое окружение знают имя этой девушки. "Более того, я лично помогла этой девушке вернуться в семью после смерти Юли и реабилитировать ее отношения с родными певицы", - цитирует Анну Собеседник.Ru.

isaeva.anya Таисия Началова

Не секрет, что для певицы Исаева была главной соратницей и близким человеком. Она ей безоговорочно доверяла. Мама артистки - Таисия Началова, узнав о сплетнях, пришла в ужас.

"Надоело читать всякую чушь! Хватит! До последних дней Юлия работала и близко дружила со своим пресс-секретарем Анной Исаевой. Именно Аню моя дочь просила сообщать людям о том, что происходит с ней в самые тяжелые минуты. Мы прожили рядом 20 лет без единого конфликта. Всегда и везде вместе! Имейте хоть каплю совести, прекратите эту вакханалию", - потребовала убитая горем женщина.