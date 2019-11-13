Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать на 15 суток

Пока Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью, семья всеми силами пытается ей помочь. Все внимание близких занято только одним - здоровьем «прекрасной няни», и видимо, на бытовые вопросы не остаётся ни сил, ни времени. Вот и всплывают время от времени то неуплаченные пени судебным приставам, то забытые налоги за квартиру, то неоплаченные штрафы ГИБДД...

Пять лет назад Заворотнюк подарила маме Валентине Борисовне спортивную «ласточку» «Порше Панамера», которая, как стало известно kp.ru, регулярно попадает в камеры видеонаблюдения с разнообразными нарушениями. То скорость превысит, то припаркуется в неположенном месте, то прокатится по выделенной полосе... С одной стороны, конечно, мелочи. Но с другой - у мамы «прекрасной няни» скопилось уже 332 (!) «письма счастья», и многие квитанции не оплачены.

Актриса Анастасия Заворотнюк.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- В мае этого года автомобиль был замечен в Москве на полосе для маршрутных такси. Штраф в 3000 рублей не оплачен, и по закону возможно привлечение владельца по статье 20.25 КоАП за уклонение от исполнения административного наказания, - рассказал источник kp.ru. - А это уже подразумевает арест на срок до 15 суток. И таких неоплаченные штрафов, по которым вышли сроки и возможен арест, у Валентины Борисовны ещё девять. Все получены в июне-июле этого года: где-то автовладелица нарушила правила парковки, где-то слишком разогналась.

По данным «КП» машиной, кроме Заворотнюк-старшей, пользуются и другие члены семьи: раньше - сама Настя, затем муж Пётр Чернышев. Однако, отвечать перед ГИБДД придётся 76-летней матери актрисы, на которую зарегистрирована иномарка.

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