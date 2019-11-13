Анна Седокова упивается любовью к женатому баскетболисту

Кажется, Анна Седокова вновь обрела женское счастье. Певица не просто не скрывает свой бурный роман с молодым и женатым баскетболистом Янисом Тиммом. Артистка готова кричать о своей любви всему миру, что собственно, она и делает.

Анна Седокова разместила в блоге очередное фото в объятиях Аниса Тимма. Снимок достаточно откровенный. Камера зафиксировала влюбленных за секунду до страстного поцелуя. При этом селфи делал лично 27-летний жених исполнительницы, которая буквально упивается своей любовью к парню.

"Раньше я никогда не верила. Читала эти слащавые тексты, злилась, не доверяла, а потом раз и все изменилось. Я пытаюсь вспомнить события, как все развивалось и что же привело меня к тебе, должна быть какая-то формула успеха. Ведь чему-то учат людей на всех бесконечных тренингах, но я не понимаю. Может есть какая-то особенная формула для тех, кто все делает не так?", - обратилась 36-летняя Седокова к спортсмену.

annasedokova Раньше я никогда не верила...

В ответ ее избранник не удержался: "Я не знаю, что за формула, но она сработала! Нам очень повезло".

В комментариях под фото завязалась бурная дискуссия. И если мужская часть поклонников оставляет в адрес Анны восторженные "охи" и "ахи", а также пишет о том, как повезло Янису, то женская аудитория недоуменно интересуется: "Аня, как ты не верила в любовь, если у тебя трое детей. А как же все предыдущие случаи?". Кроме того, дамы практически уверены, что при таких сильных чувствах, о которых сообщила вокалистка, она вполне может родить от баскетболиста двойню, а то и тройню.

Напомним, свой новый роман Анна Седокова рассекретила недавно. А когда стало известно имя ее избранника, оказалось, что он женат. Об этом сообщила обманутая супруга баскетболиста и мать его маленького сына. Тогда же Сана Тимма обвинила Седокову в том, что она разрушила их семью. Анна болезненно отреагировала на обвинения. Артистка заявила, что, по словам Яниса, он ушел от жены еще до начала отношений с ней. Кроме того, певица сказала: "Янис самый добрый и порядочный человек, которого я когда-то встречала! И точно так же вам скажет любой человек, знакомый с ним даже слегка. Он гордость страны, своей команды и моя гордость!".

У Анны Седоковой, напомним, трое детей от предыдущих отношений. Дочка Алина родилась в браке певицы с Валентином Белькевичем. Футболист умер в 2014 году. Потом у артистки появилась Моника. Ее отцом является Максим Чернявский. Экс-супруг отсудил дочку. Моника живет в США.Суд постановил, что Анна может навещать ребенка и брать с собой на отдых. Затем у Анны случился мимолетный роман с бизнесменом Артемом Комаровым, от которого она родила сына Гектора.