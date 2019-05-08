2019-05-08T19:17:46+03:00
Звезды

"Что вытворяет эта женщина": Седокова выложила откровенное видео из бассейна

36-летняя певица взбудоражила поклонников
Ольга ЛИБГАРДТ
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Поклонники знаменитости пришли в неописуемый восторг при виде своей любимцыПоклонники знаменитости пришли в неописуемый восторг при виде своей любимцыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Анна Седокова продолжает отдыхать в Турции вместе стремя детьми. Певица успевает не только наслаждаться общением с наследниками. Она с завидной регулярностью делится с поклонниками новыми фото и видео, причем довольно провокационными.

Анна Седокова назло злопыхателям снова разделась до купальника, разместив соответствующее видео в своем блоге. В ролике 36-летняя исполнительница предстает в сексуальном купальнике. Певица продемонстрировала аппетитные формы в выигрышном свете.

annasedokovaannasedokova
Сексуальная Анна Седокова в бикини ныряет в бассейн
128908 отметок «Нравится»2263 комментариевInstagram

Она ныряет в бассейн, а затем появляется из воды в еще более соблазнительном виде, чем прежде. "Иногда размер проблемы зависит от ракурса, с которого ты на нее смотришь", - подписала видео Анна Седокова.

Поклонники знаменитости пришли в неописуемый восторг при виде своей любимцы. "Какая красивая, большая, сочная проблема", "Знаешь, как себя преподнести!","Что вытворяет эта женщина", "Всегда смотрю ваши посты в нижнем белье и купальнике, вы такая сексуальная", "Шикарный ракурс", "Огонь! Красавица! Богиня!", "Дразнишь", "Как можно быть такой прекрасной?", "Трое детей и такая фигура. Пример!", "Не вижу никаких изъянов, все негативные девицы пусть держат язык за зубами!", - пишут фолловеры.

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Анна Седокова на отдыхе в Турции
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Не прошли мимо и коллеги Анны. Так, певица Анна Семенович написала: "Ох, мась. Раз 10 посмотрела. Ты огонь, детка". А телеведущая Марина Ким назвала Седокову "богиней".

В последнее время разговоры про пышные формы Анны Седоковой никак не утихают. Кто-то даже тайком сфотографировал артистку в неприглядном виде. После этого хейтеры набросились на звезду, обсуждая ее фигуру. Певица, не стесняясь, опубликовала видеопризнание, в котором показала свой целлюлит. Анна также показала подписчикам свою фигуру такой, какая она есть. Седокова заявила, что не собирается стесняться своего тела и никогда не претендовала на звание супер мега красавицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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