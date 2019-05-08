"Что вытворяет эта женщина": Седокова выложила откровенное видео из бассейна

Анна Седокова продолжает отдыхать в Турции вместе стремя детьми. Певица успевает не только наслаждаться общением с наследниками. Она с завидной регулярностью делится с поклонниками новыми фото и видео, причем довольно провокационными.

Анна Седокова назло злопыхателям снова разделась до купальника, разместив соответствующее видео в своем блоге. В ролике 36-летняя исполнительница предстает в сексуальном купальнике. Певица продемонстрировала аппетитные формы в выигрышном свете.

annasedokova Сексуальная Анна Седокова в бикини ныряет в бассейн

Она ныряет в бассейн, а затем появляется из воды в еще более соблазнительном виде, чем прежде. "Иногда размер проблемы зависит от ракурса, с которого ты на нее смотришь", - подписала видео Анна Седокова.

Поклонники знаменитости пришли в неописуемый восторг при виде своей любимцы. "Какая красивая, большая, сочная проблема", "Знаешь, как себя преподнести!","Что вытворяет эта женщина", "Всегда смотрю ваши посты в нижнем белье и купальнике, вы такая сексуальная", "Шикарный ракурс", "Огонь! Красавица! Богиня!", "Дразнишь", "Как можно быть такой прекрасной?", "Трое детей и такая фигура. Пример!", "Не вижу никаких изъянов, все негативные девицы пусть держат язык за зубами!", - пишут фолловеры.

annasedokova Анна Седокова на отдыхе в Турции

Не прошли мимо и коллеги Анны. Так, певица Анна Семенович написала: "Ох, мась. Раз 10 посмотрела. Ты огонь, детка". А телеведущая Марина Ким назвала Седокову "богиней".

В последнее время разговоры про пышные формы Анны Седоковой никак не утихают. Кто-то даже тайком сфотографировал артистку в неприглядном виде. После этого хейтеры набросились на звезду, обсуждая ее фигуру. Певица, не стесняясь, опубликовала видеопризнание, в котором показала свой целлюлит. Анна также показала подписчикам свою фигуру такой, какая она есть. Седокова заявила, что не собирается стесняться своего тела и никогда не претендовала на звание супер мега красавицы.