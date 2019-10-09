Анна Седокова перестала скрывать любовника-баскетболиста, которого увела из семьи

Анна Седокова улетела с молодым возлюбленным в романтическое путешествие. Многодетная мать перестала скрывать бурный роман, разместив фотографию с избранником в блоге.

Анна Седокова подтвердила свои близкие отношения с 27-летним баскетболистом Янисом Тимма. 36-летняя певица показала снимок, на котором запечатлена со спины вместе с возлюбленным. Влюбленные идут, держась за руки в аэропорту.

"Ведь мы до самого конца по одному пути", - подписала фото Анна Седокова. Судя по всему, Анна и Янис счастливы.

janis.timma Янис Тимма

Напомним, роман 36-летней экс-солистки "ВИА Гры" и Яниса Тимма, который играет за подмосковные "Химки", сопровождал громкий скандал. Супруга спортсмена заявила, что он оставил ее с маленьким сыном на руках ради Анны. Сана Тимма сообщила, что полгода назад он стал ей изменять. Она обвинила в крахе семьи Седокову.

Анна лишь раз ответила на обвинения жены своего любовника. Артистка заявила, что, по словам Яниса, он ушел от жены еще до начала отношений с ней. Кроме того, певица сказала: "Янис самый добрый и порядочный человек, которого я когда-то встречала! И точно так же вам скажет любой человек, знакомый с ним даже слегка. Он гордость страны, своей команды и моя гордость!".

У Анны Седоковой, напомним, трое детей от предыдущих отношений. Дочка Алина родилась в браке певицы с Валентином Белькевичем. Футболист умер в 2014 году. Потом у артистки появилась Моника. Ее отцом является Максим Чернявский. Экс-супруг отсудил дочку. Моника живет в США.Суд постановил, что Анна может навещать ребенка и брать с собой на отдых. Затем у Анны случился мимолетный роман с бизнесменом Артемом Комаровым, от которого она родила сына Гектора.