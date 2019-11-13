Задай вопрос эндокринологу: Врач даст бесплатную консультацию о сахарном диабете

В России официально сахарный диабет зафиксирован у 4,3 миллионов человек. А по мнению эндокринологов, реальное число пациентов с диабетом может быть в два раза больше: около половины людей просто не подозревают о своей болезни. Между тем, диабет - одна из основных причин преждевременной смертности в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, это заболевание увеличивает риск инсульта и инфаркта в 2-3 раза.

Как контролировать сахарный диабет, что делать, чтобы не довести ситуацию до критической и как защитить себя? Все эти вопросы можно будет задать напрямую высококвалифицированным специалистам. «Дни эндокринолога» пройдут 15-17 ноября на горячей линии Фонда по борьбе с инсультом ОРБИ. Обратиться сюда могут все желающие - пациенты с сахарным диабетом, их близкие, а также люди, которые хотели бы предотвратить риски развития этого заболевания.

Отметим, что “горячая линия” работает при поддержке Фонда президентских грантов. Ее запустил фонд по борьбе с инсультом ОРБИ, чтобы как можно жителей страны могли вовремя получить грамотные консультации специалистов. Ведь, к сожалению, далеко не все люди, даже столкнувшиеся с опасными заболеваниями, знают, как защитить здоровье, и на какую помощь от государства они вправе рассчитывать. Специалисты “горячей линии” готовы дать медицинские, юридические консультации, и просто поддержать родственников тяжелобольных пациентов в трудную минуту. Фонд ОРБИ также регулярно приглашает на “горячую линию” специалистов - кардиологов, эндокринологов - которые отвечают на самые разные вопросы жителей страны.

ВАЖНО

“Дни эндокринолога” пройдут 15-17 ноября с 12.00 до 18.00 по мск

Горячая линия по инсульту фонда ОРБИ 8 800 707 52 29

Звонок по всей России бесплатный