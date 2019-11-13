2019-11-13T20:47:19+03:00
Звезды

Никита Михалков: Собчак и Богомолов - те еще черти!

Режиссер наконец узнал, как проходила свадьба телеведущей, и пришел в ужас
Константин ГЛЫБА
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Никита Сергеевич давно не только режиссер, но еще и блогер.Никита Сергеевич давно не только режиссер, но еще и блогер.
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Никита Сергеевич давно не только режиссер, но еще и блогер - у него на YouТube есть канал «Бесогон ТВ», выпуски которого транслируются еще и на «России 24».

Эфир от 8 ноября Никита Сергеевич вдруг посвятил сентябрьскому еще бракосочетанию Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

«Ад пуст, все черти здесь» - так режиссер назвал программу.

Ведущий «Бесогона ТВ» дал понять, что в целом считает церемонию аморальной, и поинтересовался, каким образом паре удалось заполучить катафалк для эпатажного свадебного путешествия в загс «без предъявления трупа». В среду Ксения наконец посмотрела выпуск «Бесогона» и ответила.

Катафалк вместо свадебного лимузина на скандальной свадьбе возмутил Михалкова до глубины души. Фото: Дмитрий КИСЕЛЕВ

Катафалк вместо свадебного лимузина на скандальной свадьбе возмутил Михалкова до глубины души.Фото: Дмитрий КИСЕЛЕВ

«Вопрос настолько содержательный, что я могу ответить лишь вопросом, - написала Ксения. - А вы в последнее время то, что снимаете, вы это всерьез снимаете, Никита Сергеевич, или «как бы»? Я вот верю в искренность ваших последних художественных высказываний, пусть они и производят впечатление тончайшего троллинга. А упрекать нас в том, что мы не предъявили труп при получении катафалка... Нам-то хоть подержанный, списанный катафалк выдали, а вам - целый госбюджет!»

В выпуске Михалков предположил, что таинство венчания, «поставленное в один ряд с развратом и глумлением», может иметь тяжелые последствия для церкви и общества. И напомнил историю храма Большого Вознесения, которую пара выбрала для таинства.

Новый выпуск своего блога Никита Сергеевич посвятил бракосочетанию Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Фото: Дмитрий КИСЕЛЕВ

Новый выпуск своего блога Никита Сергеевич посвятил бракосочетанию Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.Фото: Дмитрий КИСЕЛЕВ

«На этих плитах внутри храма стояли Александр Пушкин и Наталья Гончарова, когда их венчали. На этом венчании присутствовали известнейшие люди Москвы», - подчеркнул режиссер.

Но на этот упрек Ксения предпочла не отвечать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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