2019-11-15T16:10:14+03:00
Происшествия

Дело о стрельбе в колледже Благовещенска: кого накажут, если главный виновник погиб

Всего возбуждено три уголовных дела
Анна ГЛАДКИХ
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Аудитория, где Даниил Засорин открыл стрельбу. Фото: СУ СКР по Амурской областиАудитория, где Даниил Засорин открыл стрельбу. Фото: СУ СКР по Амурской области
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Основной виновник трагедии в Амурском колледже строительства и ЖКХ Даниил Засорный покончил с собой после того, как расстрелял своих однокурсников. Но дело по статье «убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». В рамках его расследования Данилу проведут психолого-психиатрическую экспертизу на вменяемость посмертно. Это нужно, чтобы детально изучить причины такого ужасного поступка.

Напомним, в результате стрельбы, кроме самого стрелка погиб еще один студент — 20-летний Алексей Голубничий. Он не стал убегать и прятаться от вооруженного однокурсника, и Даниил выстрелил ему прямо в лицо. Еще трое студентов попали в больницу, один из раненых до сих пор в реанимации.

Еще одно дело следователи завели против охраны. Оказалось, что сотрудник ЧОП «Сириус-А» вышел на смену в колледж, не имея разрешения на охрану учебных заведений. Охранник пропустил 19-летнего студента, который пронес с собой в сумке ружье.

Сейчас и сам охранник, и генеральный директор частной охранной организации «Сириус-А» Сергей Андрющенко задержаны. Их обвиняют в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Если их вина будет установлена и доказана в суде, то им может грозить до 10 лет колонии.

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Еще одно уголовное дело после стрельбы в колледже завели по статье «халатность» уже против руководства самого колледжа. В здании, где произошло убийство не было рамочного металлодетектора, поэтому стрелок и смог свободно пронести в учебное заведение оружие.

Для более тщательного расследования этого преступления на помощь следователям в Благовещенск направили криминалистов из центрального аппарата СК

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Задержан гендиректор ЧОПа , охранявшего благовещенский колледж, в котором произошла стрельба

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ИСТОЧНИК KP.RU

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