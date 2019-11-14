Дело о стрельбе в колледже Благовещенска: кого накажут, если главный виновник погиб
Основной виновник трагедии в Амурском колледже строительства и ЖКХ Даниил Засорный покончил с собой после того, как расстрелял своих однокурсников. Но дело по статье «убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». В рамках его расследования Данилу проведут психолого-психиатрическую экспертизу на вменяемость посмертно. Это нужно, чтобы детально изучить причины такого ужасного поступка.
Напомним, в результате стрельбы, кроме самого стрелка погиб еще один студент — 20-летний Алексей Голубничий. Он не стал убегать и прятаться от вооруженного однокурсника, и Даниил выстрелил ему прямо в лицо. Еще трое студентов попали в больницу, один из раненых до сих пор в реанимации.
Еще одно дело следователи завели против охраны. Оказалось, что сотрудник ЧОП «Сириус-А» вышел на смену в колледж, не имея разрешения на охрану учебных заведений. Охранник пропустил 19-летнего студента, который пронес с собой в сумке ружье.
Сейчас и сам охранник, и генеральный директор частной охранной организации «Сириус-А» Сергей Андрющенко задержаны. Их обвиняют в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Если их вина будет установлена и доказана в суде, то им может грозить до 10 лет колонии.
Сканворды отгадывать? Зачем в колледжах, школах и детсадах ЧОПовцы, если мимо них спокойно проходят маньяки и убийцы
Еще одно уголовное дело после стрельбы в колледже завели по статье «халатность» уже против руководства самого колледжа. В здании, где произошло убийство не было рамочного металлодетектора, поэтому стрелок и смог свободно пронести в учебное заведение оружие.
Для более тщательного расследования этого преступления на помощь следователям в Благовещенск направили криминалистов из центрального аппарата СК
Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку
Сергей Мардан: Систему безопасности в учебных заведениях создать невозможно
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Задержан гендиректор ЧОПа , охранявшего благовещенский колледж, в котором произошла стрельба
Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (подробности)
Врачи о пострадавших в благовещенском колледже: «Угрозы для жизни нет»
При этом двое студентов все еще находятся в тяжелом состоянии (подробности)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Благовещенский стрелок предупреждал о бойне в колледже, но никто не обратил внимания
Тревожные записи Даниил Засорин оставил на своей страничке (подробности)
Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске
Обычное утро, в Амурском колледже строительства и ЖКХ (Благовещенск) на третьем этаже идет занятие по выполнению работ (так называется предмет) у четверокурсников специальности «Компьютерные системы и комплексы». (подробности)
«Умер на месте»: студент, погибший от выстрела в упор в колледже Благовещенска, хотел сделать предложение возлюбленной
Родственники подтвердили информацию о смерти Алексея Голубничего (подробности)
«Имитируют охрану»: почему существующие меры безопасности в школах бесполезны
О том, как усилить охрану и почему существующие меры не работают, рассказал президент организации «Школа без опасности» Сергей Саминский (подробнее)
Психиатр: Глубокое чувство одиночества - возможная причина поступка благовещенского стрелка
Какие возможные мотивы двигали парнем из Благовещенска, который пришел с оружием в колледж, рассказывает специалист в области психиатрии Александр Федорович (подробнее)
Эксперты о ситуации в Благовещенске: В России не ограничивают доступ неадекватов к оружию
Установлено, что, приобретая оружие, Даниил Засорин сказал своим родителям, что оно для охоты (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU