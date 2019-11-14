Дело о стрельбе в колледже Благовещенска: кого накажут, если главный виновник погиб

Основной виновник трагедии в Амурском колледже строительства и ЖКХ Даниил Засорный покончил с собой после того, как расстрелял своих однокурсников. Но дело по статье «убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». В рамках его расследования Данилу проведут психолого-психиатрическую экспертизу на вменяемость посмертно. Это нужно, чтобы детально изучить причины такого ужасного поступка.

Напомним, в результате стрельбы, кроме самого стрелка погиб еще один студент — 20-летний Алексей Голубничий. Он не стал убегать и прятаться от вооруженного однокурсника, и Даниил выстрелил ему прямо в лицо. Еще трое студентов попали в больницу, один из раненых до сих пор в реанимации.

Еще одно дело следователи завели против охраны. Оказалось, что сотрудник ЧОП «Сириус-А» вышел на смену в колледж, не имея разрешения на охрану учебных заведений. Охранник пропустил 19-летнего студента, который пронес с собой в сумке ружье.

Сейчас и сам охранник, и генеральный директор частной охранной организации «Сириус-А» Сергей Андрющенко задержаны. Их обвиняют в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Если их вина будет установлена и доказана в суде, то им может грозить до 10 лет колонии.

Сканворды отгадывать? Зачем в колледжах, школах и детсадах ЧОПовцы, если мимо них спокойно проходят маньяки и убийцы 00:00 00:00

Еще одно уголовное дело после стрельбы в колледже завели по статье «халатность» уже против руководства самого колледжа. В здании, где произошло убийство не было рамочного металлодетектора, поэтому стрелок и смог свободно пронести в учебное заведение оружие.

Для более тщательного расследования этого преступления на помощь следователям в Благовещенск направили криминалистов из центрального аппарата СК

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

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