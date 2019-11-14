"Никто бы не смог это остановить": Благовещенский стрелок оставил аудиопослание перед трагедией в колледже

Перед стрельбой в строительном колледже Благовещенска 19-летний стрелок Даниил Засорин оставил аудиосообщение. Молодой человек так описал будущую трагедию: "никто бы не смог это остановить из тех, кого будут обвинять по телеку, когда это произойдёт".

- Поэтому думайте в эту сторону. Ещё, конечно, обидно, почему именно я, почему именно здесь, почему именно сейчас, - отметил 19-летний стрелок, пишет "проект BAZA".

В почти пятиминутном послании Засорин также говорит про известное массовое убийство в США и о том, кто должен был его предотвратить.

Перед стрельбой в строительном колледже Благовещенска 19-летний стрелок Даниил Засорин оставил аудиосообщение. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

- И если бы у меня спросили, в какое время я бы хотел вернуться, это два времени. Время моего детского сада, когда я жил в общаге, у меня был "PlayStation", я играл в игры и не парился. И второе - когда я был в школе. Но машины времени же нет, жить надо не прошлым, а настоящим. А в настоящем у меня вот такая вот ситуация, - говорит на видео парень.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743677" frameborder="0"></iframe> Студент открыл огонь в Амурском колледже.Видео с места событий

Далее 19-летний стрелок предается воспоминаниям о своем прошлом и подчеркивает, что хотел бы вернуться либо в детский сад, либо в школу. Ведь там, по словам парня, можно было спокойно играть в PlayStation и ни о чем не волноваться.

Даниил Засорин утром в четверг, 14 ноября, открыл стрельбу из ружья по своим одногруппникам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 19-летний благовещенский стрелок Даниил Засорин собирал ружье в туалете колледжа и вошел в кабинет под песню Nirvana. Молодой парень вошел в учебную аудиторию во время занятий и открыл огонь из ружья по своим одногруппникам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

В магазине по соседству с колледжем корреспондентам "КП" рассказали, что к ним забегала молодая преподавательница:

Аудитория, где Даниил Засорин открыл стрельбу. Фото: СУ СКР по Амурской области

- У нас в магазине здесь спрятали девчонку, молоденькую совсем учительницу, которую он выкинул из кабинета, где первый раз выстрелил. Охрана пропустила. Она забежала на наш пост охраны, сказала, чтобы вызывали полицию. Мы позвонили в 112, наш вызов был первым. Я в шоке. Охранник пропустил его, просто пропустил! То есть, он зашел с оружием, в коридоре его собрал и зашел в кабинет абсолютно беспрепятственно! – говорит женщина.

Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске 00:00 00:00

Правоохранительные органы позднее сообщили о задержании охранника, который пропустил стрелка в колледж. У него, как выяснилось, не было на то лицензии. Это стало поводом для возбуждения нового уголовного дела. Следом был задержан руководитель ЧОПа. Еще одно уголовное дело было заведено против руководства учреждения за халатность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743745" frameborder="0"></iframe> Перед стрельбой в амурском строительном колледже Даниил Засорин оставил аудиопослание.

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