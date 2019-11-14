Бьются за дочь: Холли Берри пожаловалась на редкий секс с любовником и обвинила его в инцесте

Холли Берри давно судится с бывшим любовником и отцом своей 11-летней дочери Налы Ариэлы Обри. Актриса требует, чтобы канадскому манекенщику Гарбриэлю Обри запретили видеться с ребенком. В качестве аргумента кинозвезда обнародовала интимные подробности жизни с мужчиной, а также скандальные детали его личной жизни.

Гарбриэль Обри изначально не был вписан в свидетельство о рождении дочери. Но в 2010-м в судебном порядке его признали ее отцом. Теперь же Холли Берри настаивает, чтобы Налу оградили от общения с родителем, поскольку, по ее словам, он плохо на нее влияет.

Гарбриэль Обри c дочкой Налой.Фото: EAST NEWS

Актриса заявила об оскорблениях со стороны Обри не только в свой адрес, но и по отношению к девочке. Так, Холли сообщила, что мужчина насмехался над их цветом кожи, называя "полукровками". По словам звезды, бывший любовник принудительно отводил дочь в салон красоты, где девочке выпрямляли кудрявые волосы.

Знаменитость утверждает, что манекенщик поднимал на дочь руку. Об этом Холли Берри рассказала сама Нала. То, что Габриэль любитель "помахать кулаками", известно давно. Когда Берри рассталась с Обри, она обвинила его в побоях.

В качестве последнего аргумента актриса использовала обвинение в инцесте. По словам Холли Берри, экс-бойфренд состоял в длительных отношениях с кем-то из членов его семьи, пишет Radar.Online.

Кроме того, звезда экрана заявила, что ее половая жизнь была разрушена по вине бойфренда: "После первых шести месяцев отношений наша интимная жизнь сократилась. Через год мы занимались сексом менее трех раз в год". После этого актриса повела сожителя к психотерапевту. Во время сеансов и выяснилось, что у него был инцест.

Холли Берри и Гарбриэль Обри в 2009 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Габриэль - один из девяти братьев и сестер. В детстве побывал в нескольких приемных семьях. Защита Обри потребовала удалить большую часть показаний Берри из судебного протокола, заявив, что ее комментарии неуместны, искажают факты и не имеют доказательств.

Напомним, Холли Берри начала встречаться с Гарбриэлем Обри в ноябре 2005 года. Они познакомились на фотосессии для Versace. В марте 2008-го у них родилась дочь Нала. 30 мая 2010 года Холли и Габриэль объявили о расставании. В том же году актриса начала романтические отношения с французским актером Оливье Мартинесом. Берри стремилась переехать с ним из США во Францию, но Обри не отпускал Налу с матерью. В 2014 году суд обязал Холли Берри выплачивать Габриэлю Обри 16 тысяч долларов алиментов на ребенка ежемесячно. По решению суда она выплатила еще 300 тысяч долларов, чтобы возместить расходы Обри на адвокатов.