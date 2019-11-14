2019-11-14T18:10:11+03:00
Звезды

«У нас были попытки забеременеть»: Яна Рудковская рассказала о неудачных попытках ЭКО

По словам продюсера, Евгений Плющенко мечтает о многодетной семье
Игорь ПОЛЯКОВ
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Евгений Плющенко с Яной Рудковской и их общим сыном Александром. Крайний слева - средний сын Яны и ее бывшего мужа Виктора Батурина НиколайЕвгений Плющенко с Яной Рудковской и их общим сыном Александром. Крайний слева - средний сын Яны и ее бывшего мужа Виктора Батурина НиколайФото: Евгения ГУСЕВА
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Телеканал «Супер» на прошлой неделе запустил реалити-шоу о жизни Яны Рудковской и Евгения Плющенко «ЯнаСупер». По словам Яны Рудковской, в реалити она будет поднимать много неудобных тем.

- Это темы воспитания детей, отношений между супругами, в том числе и бывшими, - комментирует Яна Рудковская. - Затронем и такую, на мой взгляд, острую тему, как эйджизм, которая в России почему-то совсем не освещается, как будто такой проблемы не существует. Но это не так, проблема есть во всем мире, где эйджизм приравнивается к расизму и является одной из важных общественных повесток. У нас же в 44 года женщина перестает считается женщиной и становится «бабкой», «старухой». Если тебе за 40, ты не имеешь права носить мини, фотографироваться в купальнике, не можешь иметь детей и так далее. Я и многие мои знакомые селебрити сталкиваются с этим постоянно.

Во втором эпизоде проекта «ЯнаСупер» Яна и Евгений расскажут о семейных проблемах на приеме в центре репродуктивной медицины.

Недавно Яна Рудковская открыто призналась в неудачных попытках ЭКО. Продюсер рассказала о готовности рассмотреть вариант суррогатного материнства, так как самостоятельные попытки забеременеть, к сожалению, не принесли результата.

- На протяжении двух лет, раз в полгода, у нас были попытки забеременеть. Я прошла все круги ада с гормонотерапией и в последнее время для моего организма это шаг сложный, - делится Яна Рудковская.

Евгений Плющенко также тяжело переживает из-за неудачных попыток ЭКО. Тем более, что двукратный олимпийский чемпион всегда мечтал о большой семье.

- Когда мы начали встречаться с Яной, я сказал, что хочу много детей, я хочу пятерых. Я не исключаю, что у нас будут усыновленные дети, - говорит Плющенко.

Новый выпуск реалити-шоу «ЯнаСупер» состоится 16 ноября в 16:00 на телеканале «Супер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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