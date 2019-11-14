2019-11-15T16:09:47+03:00
Туризм

Туристы в Венеции во время наводения: Без экскурсий и гондол

В Венеции – сильнейшее за 50 лет наводнение. Туроператоры отменяют экскурсии. А туристы наслаждаются прекрасным городом, несмотря на стихию
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Потоп еще не окончен, хотя пик его миновалПотоп еще не окончен, хотя пик его миновалФото: GLOBAL LOOK PRESS
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“Вот так, приехав в Венецию на 2 дня, мы стали свидетелями редкого наводнения, которого не было в это время много десятков лет. Вода за 30 минут поднялась на полметра, отрубило электричество, отопление и связь местами. Сидим пьём вино и надеемся, что до 3 этажа не достанет”, - оптимистично-апокалиптичный пост россиянина Александра Чуранова, оказавшегося в итальянского городе во время сильнейшего за 50 лет наводнения.

Местами улицы Венеции отличаются от каналов лишь глубиной воды. Фото: REUTERS

Местами улицы Венеции отличаются от каналов лишь глубиной воды.Фото: REUTERS

Местным жителям вообще не до оптимизма. Во вторник, 12 ноября, когда поднялась на 187 см (выше было лишь в 1966 году), затопило первые этажи домов – вместе с квартирами, магазинами, ресторанами, лифтами... И с фресками, картинами, полами и тканями, которым сотни лет, и которые стоят многие тысячи евро или вовсе бесценны.

Местным жителям вообще не до оптимизма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Местным жителям вообще не до оптимизмаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскошные залы собора Святого Марка вода заполнила на метр – реставраторам предстоит его восстанавливать. Пострадали и другие памятники. На многих улицах вода была по пояс и выше, никакие резиновые сапоги не спасут. И еще шторм, волны, ветер и дождь. Под водой – 80% территории города.

Венеция наводнена рекордным за последние 50 лет приливом.

Потоп еще не окончен, хотя пик его миновал. Особенность венецианской “высокой воды” в том, что она зависит от приливов и отливов – дважды в сутки море поднимается, дважды отступает. Официальный сайт мэрии Венеции публикует прогнозы уровня воды.

Площадь Сан-Марко Фото: REUTERS

Площадь Сан-МаркоФото: REUTERS

В пятницу, 15 ноября, максимум – в 11.20, вода поднимется до 145 см. В ночь с субботы на воскресенье – до 125 см. Это по-прежнему аномально много. Даже при подъеме на 110 – 115 см вода заливает площадь Сан-Марко, куда стремятся все путешественники, пусть и ненадолго, лишь в пик прилива. Критической же считается отметка в 130 см. В пятницу будет выше, в выходные – на грани. Хотя в часы отлива существенно меньше, от 20 до 90 см.

Tуристы наслаждаются прекрасным городом, несмотря на стихию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Tуристы наслаждаются прекрасным городом, несмотря на стихиюФото: GLOBAL LOOK PRESS

Венеция – один из любимейших туристами городов Италии. Как отреагировали российские путешественники на рекордное наводнение? И как их коснулась стихия?

1. Те, кто оказался в Венеции во время наводнения, не увидят многих достопримечательностей – к ним либо не попасть, либо они закрыты (как собор Святого Марка, экскурсии туда по понятным причинам отменены).

2. Сделать сэлфи на гондоле тоже не выйдет. И эти экскурсии турфирмы временно отменили, как минимум до конца недели, сообщают в Ассоциации туроператоров России. Также не ходит часть городского водного транспорта – вапоретто. Перемещаться по городу неудобно, сложно, долго. Приходится подстраиваться под график приливов и отливов. Многие турфирмы советуют клиентам оставаться в отелях.

Затоплено свыше 80% города Фото: REUTERS

Затоплено свыше 80% городаФото: REUTERS

3. Лишние расходы – на резиновые сапоги и новую обувь взамен безнадежно промокшей.

4. Во многих отелях и квартирах, которые сдают туристам, не работают лифты и кондиционеры.

Однако отказов от уже забронированных туров нет, утверждают в АТОР. Так что и в ближайшие дни в Венецию полетят наши путешественники. Венецианский аэропорт “Марко Поло” работает без перебоев.

В Венеции – сильнейшее за 50 лет наводнение Фото: REUTERS

В Венеции – сильнейшее за 50 лет наводнениеФото: REUTERS

СПАСЕНИЕ

В Венеции строят “забор” между городом и морем

Венеция страдает от наводнений уже не один век. Но из-за глобального потепления уровень Мирового океана растет, а значит, и потопы в отдельно взятом итальянском городе будут случаться чаще, а вода подниматься выше. Для защиты от стихии в Венеции разработали систему под названием MOSE: мобильные шлюзы в случае опасности изолируют Венецианскую лагуну от Адриатического моря. Они способны справиться с наводнением до 3 метров (сейчас, напомню. Было 187 см). Поднимаются за полчаса только в нужный момент, а обычно спрятаны и не портят городской пейзаж. Всего предусмотрено 4 барьера, состоящих в общей сложности из 78 шлюзов. И в них есть ворота - чтобы в порт могли заходить суда. Работы по строительству начались еще в 2003 году. В 2019-м систему хотели запустить в тестовом режиме, но, судя по всему, не успели. А с 2022 года - на полную мощность.

Особенность венецианской “высокой воды” в том, что она зависит от приливов и отливов Фото: REUTERS

Особенность венецианской “высокой воды” в том, что она зависит от приливов и отливовФото: REUTERS

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ИСТОЧНИК KP.RU

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