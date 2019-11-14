Кому охота смотреть в чужие декольте: о проблеме грудного вскармливания в Третьяковской галерее

Все уже давно привыкли, что Третьяковская галерея стала местом для хайпа. Ну как иначе, там то картину своруют, то на "Ивана Грозного" нападут, то голые мужики в стрингах продефилируют, то еще что-нибудь. Я и сама люблю грешным делом на досуге Третьяковку покритиковать. Но не в этот раз.

В последнем скандале - я за Третьяковку и против тех, кто бьется с пеной у рта за грудное вскармливание посреди экспозиции.

Ввожу в курс дела. Около месяца назад, 20 октября, одна тетенька во время экскурсии решила покормить ребенка старым дедовским (бабовским?) способом. И все бы ничего, если бы не смотрительница. Старорежимная бабушка сделала тетеньке замечание, сказав, что "кормить грудью неприлично", вдруг кто увидит. Другой человек бы принял к сведению и дальше пошел. Но обиженная кормилица написала пост в инстаграме.

Причем, один из доводов в пользу того, что она сделала все правильно, - то, что москвичка была "как раз в окружении картин, на которых женщины кормили грудью".

Логика чудесна. По этой логике, если стало тебе жарко в галерее - найди изображение обнаженного тела и скидывай портки. Захочешь любви - найди картину, изображающую сцены совокупления. Жаль, у нас нет работ Босха, а не то можно было бы оригинально поздравить любимую с восьмым марта при помощи букетика в неожиданном месте.

На пост слетелись сторонники грудного вскармливания (далее ГВ) у прохожих на виду. Причем, не только женщины, но и дяденьки (впрочем, их интерес легко объясним). Не прошло и суток после публикации поста, а СМИ запестрели сочувствующими статьями, про то, как негодная Третьяковка выгнала молодую мать за кормление грудью. (При этом никто никого не выгонял, как мы помним).

На следующий день Третьяковка очень вежливо извинилась перед обиженкой и даже опубликовала широкий ассортимент мест, где можно кормить детей, не привлекая лишнего внимания. И в главном тебе здании, и на любой тебе скамейке в зале, и на пеленальном столике - и где только не. Казалось бы, уж теперь инцидент исчерпан. Но нет. Сторонницы ГВ продолжили флудить, доказывая, как сильно их ущемила галерея.

"Поставили пеленальные столы. Будут, наверное, вежливо предлагать бежать через все этажи в специальную резервацию. А лучше прямо в окно", - недовольно комментируют они, призывая матерей не останавливаться на достигнутом, а ходить с младенцами по галерее и кормить их там, где приспичит.

И вот здесь уже трудно смолчать. И очень хочется остановить безумие.

Во-первых, музейная работница, сделавшая замечание женщине с ребенком - абсолютно права. Совершенно неприлично нигде, никогда ни при каких обстоятельствах женщине вытаскивать перси среди кучи людей. И без разницы, зачем она вытаскивает: самой посмотреть, людям показать или еще для каких-нибудь целей. Да и вообще, если приспичило, любая нормальная женщина предпочтет найти укромное место.

"Неужели лучше, чтобы ребенок орал на всю галерею! - возражают ГВ-активисты, - можно же просто сунуть ему в рот и не отвлекаться от поглощения искусства".

Да, трудно не согласиться. Африканские матери в местах южнее Сахары именно так и поступают. Но поскольку мы живем не в Африке, а в холодной России, то самый простой и эффективный способ успокоить грудного младенца - не брать его туда, где шумно, людно и холодно.

Но что меня более всего удивляет и что кажется наиболее странным - так это непропорциональная реакция на замечание. Ну попросили для твоего же удобства кормить ребенка в специально отведенном для того месте. Ну чего ты кричишь хуже этого младенца?

Непонятно. Но определенно, в этой ситуации даже кот в жабо не поможет.

Удивительно, почему, вставая на сторону защитниц ГВ, нельзя принять во внимание мои взгляды или взгляды той же смотрительницы, сделавшей замечание, и многих и многих других людей, кому тоже становится очень неловко, когда в галерее посетительницы достают свои богатства у всех на виду.

Нет, можно, конечно, строго сказать: "а смотрите на картину, а в декольте чужих теток" и даже сослаться на мировой и Европейский опыт, где все давно кормят где приспичит, никого не смущаясь.

Помню, была в Ганновере в художественной галерее. Там по залам проложили железную дорогу, чтобы дети катались на поезде и из окна рассматривали предметы живописи, развешанные на стенах.

Я посмотрела и поняла, что сильно не хочу, чтоб в наших галереях было как в Европе. Я хочу, чтобы в галерее было нетолерантно. Чтобы без воплей, без голых персей, без ГВ, чтобы дамы имели стыд божий, и чтобы дети не путали музей с Диснейлендом.

А то ведь страшно представить заголовки газет лет через десять, когда,ГВ в галерее станет нормой. Так и вижу возмущенную передовицу: "Пожилой пенсионерке помешали справить большую нужду в ГМИИ" (А и впрямь, кому помешала бедная бабушка?).

Представляю, как еще лет через десять разрешат вообще все. Хотите кормить грудью где угодно - кормите. Хотите с кошками приходить - приходите, с собаками - добро пожаловать. С ночным горшком нагрянули? - Вот прям в центре присаживайтесь. С бургером из Макдака - приятного аппетита. Можно еще раздавать картошку прям на входе в музей...

Думаю, при таком раскладе все передерутся, картины посрывают и все проблемы решатся сами собой. Правда, хотелось бы, чтобы в этой галерее будущего висели не шедевры наших мастеров, а кто-нибудь из современных. Фамилию называть не буду, хватит уже хайпа.

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