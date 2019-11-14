Ольга Бузова объявила о поездке на Евровидение

Кажется, слухи о том, что участником от России на Евровидении-2020 станет Ольга Бузова, находят свое подтверждение. Поющая ведущая во время своего прощального концерта в Москве объявила о поездке на песенный конкурс.

Ольга Бузова дала сольный концерт в Москве и призналась, что у нее случился переизбыток чувств. Публика очень тепло принимала свою любимицу. Зал пел вместе с исполнительницей практически все ее хиты.

"Я чуть сознание не потеряла от этих эмоций. Сегодня последний концерт «Под звуки поцелуев». Эта концертная программа позади", - сообщила певица.

А ее следующее заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. "Следующую песню на английском я спою на Евровидении", - огорошила Ольга.

После услышанного зал буквально взорвался аплодисментами, одобрительными возгласами и выкриками зрителей. Кто-то передал певице плюшевого единорога. Артистка пообещала, что возьмет игрушку с собой на конкурс.

Певица также дала высокую оценку своей популярности. Объявляя одну из самых известных своих песен "Мало половин", исполнительница сделала еще одно признание. "Я хочу оставить след в истории и истории российского шоу-бизнеса. Это песня, которая очень важна для меня. И это песня «Мало половин»", - цитирует вокалистку Тeleprogramma.