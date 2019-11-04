2019-11-04T01:21:19+03:00
Звезды

"Без дураков. Бузова лысая": звезда "Дома-2" раскрыл неожиданные подробности о певице

Поклонники переживают за артистку
Ольга ЛИБГАРДТ
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Поклонники переживают за артисткуПоклонники переживают за артисткуФото: Борис КУДРЯВОВ
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Ни для кого не секрет, что Ольга Бузова обожает длинные волосы. Сейчас это не является проблемой - девушкам наращивают ресницы и кудри любой длины. При этом красавицы забывают, что при наращивании искусственные пряди цепляют к настоящим волосам близко у корней. При этом происходит механическое повреждение не только волос, но и луковиц.

Видимо, страсть Ольги Бузовой к наращиванию волос сыграла с ней злую шутку. В соцсети не раз попадали снимки, на которых отчетливо видно, что у поющей ведущей на голове есть проплешины у края лба.

"У Ольги и десять лет назад были проблемы с волосами. Они у нее всегда были плохенькие от природы, а сейчас их почти нет. Без дураков. Бузова лысая. Думаю, что дело в генетике", - огорошил признанием участник "Дома-2" Рустам Калганов.

buzova86buzova86
Мне что-то попало в глаз...
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По его словам, однажды стилист певицы поделился в блоге фотографией и восхищенным отзывом. Мол, сморите, как красиво, мы всю ночь красили. "А Бузова сидит с искусственными прядями, как раз с такими, которые просто заколками прикрепляются. Спрашиваю его в комментариях: «Что вы такое красили: Олины волосы или искусственные пряди?», - цитирует звезду телестройки Собеседник.Ru.

Меж тем, облысение - это заболевание, которое надо лечить не только таблетками, специальными шампунями, но и процедурами на медицинской аппаратуре. Ведь потеря волос может свидетельствовать о заболеваниях внутренних органов.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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