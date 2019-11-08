2019-11-08T18:48:38+03:00
Звезды

"Сама виновата": скандальный блогер откровенно о битой мужем Бузовой

Который день публика обсуждает пугающее заявление певицы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова.Ольга Бузова.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Поклонники переживают за Ольгу Бузову. Она призналась, что стала жертвой домашнего насилия. Артистка никаких подробностей не привела и не назвала имен, сообщив лишь, что ей очень стыдно. Однако публика уверена, что виновником страданий их любимицы был ее теперь уже бывший муж Дмитрий Тарасов. Скандальный блогер Лена Миро не могла пройти мимо такой новости и поделилась своими размышлениями.

"Ольга Бузова рассказала на всю страну, что ее бил мужчина. Лично для меня это не стало новостью...", - написала Лена Миро.

Блогер Лена Миро. Фото: YouTube

Блогер Лена Миро.Фото: YouTube

Блогер отметила, что недовольство Бузовой вызвало отсутствие в России закона, который защитил бы пострадавших от домашнего насилия граждан. По мнению Миро, но дело вовсе не в законе. "Никакой закон не защитит женщину от домашнего насилия, если у нее нет чувства собственного достоинства, но есть большая, нездоровая гордыня. Именно гордыня толкает на отношения с непорядочными мужиками. Баба с завышенным чувством собственной важности смотрит на статус самца, а не на его человеческие качества", - считает обозревательница.

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Ну что, мои хорошие
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Прошлась Миро и по бывшему мужу Бузовой: "Тарасов с той же Бузовой связался, когда его дома ждала женщина с ребенком. От алиментов уклонялся. Но футболист же! На понтах! Богатый!".

Как заявила блогер, именно на такой сомнительно крутой фасад и ведется поверхностная и чванливая женщина, а когда потом на нее поднимает руку близкий человек, не уходит. "Уйти не позволяет гордыня. Вместо того, чтобы уйти, продолжает время от времени получать затрещины и пилить фоточки в Инстаграм о том, что жизнь удалась. Жалко ли мне битых баб? Вроде, как и жалко, но как-то не очень. Они сами виноваты в том, что их бьют", - заключила Лена Миро.

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Я хочу, чтобы мной гордились и не переставали верить
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Напомним, Ольга Бузова призналась, что является жертвой домашнего насилия. "Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи...", - поделилась сокровенным звезда.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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