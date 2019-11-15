2019-11-16T01:19:34+03:00
Политика

Как Госдеп вербует оппозиционеров со всего бывшего СССР

Корреспондент «КП» отправилась в Киев в Международную школу, организованную Центром демократии и верховенства права, и выяснила, как на гранты европейских и американских спонсоров учат вершить «цветные революции»
Мария БЕРК
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Мария Берк теперь знает как устроить государственный переворотМария Берк теперь знает как устроить государственный переворотФото: Архив "КП"
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Продолжение

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

В предыдущих частях «Комсомолка» рассказывала, как участникам Школы вбивали идею: государство - это зло. Но используя законные методы, можно сломать существующую систему и построить новое демократическое общество.

Как США готовит бойцов для цветных революций

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Я открыла глаза и обнаружила, что лежу на полке в купе-СВ. За окном мелькали выжженные поля. В ногах у меня сидел молодой мужчина, который с нежностью погладил меня по голени и укрыл простыней, заменившей одеяло.

– Доброе утро, – улыбнулся спутник. – Выспалась?

– Угу, – я натянула простыню на голову и сильно зажмурилась, пытаясь вспомнить, как я оказалась в поезде, да еще и не одна.

Совладать с памятью в столь ранний час было сложно, но перед глазами постепенно проступала картина вчерашнего дня.

День 18

Перед выпускным в Школе я решила на денек заглянуть в Одессу.

Я долго брела вдоль моря в надежде отыскать укромное место, где можно оставить сумку, не боясь карманников. Но такого не нашлось. Зато у самой воды сидел молодой мужчина, погруженный в чтение.

Общественные организации, существующие за счет грантов от международных спонсоров, проводят глубинное реформирование несовершенной госсистемы. По крайней мере, так они сами утверждают

Общественные организации, существующие за счет грантов от международных спонсоров, проводят глубинное реформирование несовершенной госсистемы. По крайней мере, так они сами утверждают

– Посмотрите за моими вещами, – приказным тоном бросила я ему. Скинула у его ног сарафан и сумку и решительно направилась к воде.

Мужчина, ошалевший от моей наглости, лишь пробормотал «хорошо». Конечно, я могла остаться без кошелька и мобильного. Но кто не рискует…

Молодой человек встретил меня замерзшую, но счастливую с улыбкой.

– Александр.

– Премного благодарна, – игнорировала я знакомство. – Надеюсь, мой телефон на месте?

Саша рассмеялся и предложил выпить кофе в баре неподалеку.

«ЗА АЛКОГОЛЬ ПРИКРОЕМ ФИНАНСИРОВАНИЕ»

– А я в России никогда не был, и, видимо, не буду. Все из-за работы, – сказал мужчина, когда нам принесли по чашке капучино. – Наша организация занимается программами по борьбе с коррупцией, смягчению влияния России на нашу экономику и СМИ. Укрепляем основы демократии. Ты, наверное, слышала: властей обязали отчитываться перед народом, публиковать декларации о доходах. Все это мы реализуем через грантовую поддержку.

На выпускном Международной школы все признавались друг другу в любви и обещали поддерживать деловые контакты

На выпускном Международной школы все признавались друг другу в любви и обещали поддерживать деловые контакты

– Грантовую? – среагировала я на знакомое слово. – А ты слышал о ЦЕДЕМ?

– Наши партнеры, – кивнул Саша. Непослушные пряди черных волос падали ему на глаза, отчего он смешно мотал головой. – У нас с ними ряд проектов. Вообще, в Украине есть несколько основных доноров: МИДы Дании, Швеции и Канады, правительства Германии и США, Евросоюз и мы.

– А мы – это кто?

– USAID.

СВИДАНИЕ КАК ДОПРОС

Наша беседа была похожа на общение слепого с глухим. Саша пытался склеить милую барышню в моем лице, а я — раскрутить на откровения информатора.

– И как вы решаете, кому дать грант?

– Мы финансируем организации, чьи проекты прошли конкурс и отвечают нашим интересам. Связаны со здравоохранением, борьбой с коррупцией. Сейчас популярна тема переселенцев с Донбасса. Мы заложили 120 млн долларов на проекты по поддержке Донецкой и Луганской областей, – пояснял Саша.

Взгляд его тем временем блуждал в зоне моего декольте.

На Украине сейчас формируют активное гражданское общество. Правда, в итоге получается по-старому

На Украине сейчас формируют активное гражданское общество. Правда, в итоге получается по-старому

– А если организация получила грант, но не смогла реализовать проект?

– Обычно такое мы прощаем. Но бывают исключения. Например, организация закупила на мероприятие алкоголь. Это запрещено. Эти деньги можем заставить вернуть. Если организация сопротивляется, мы можем закрыть их проект, а иногда и всю их грантовую историю.

Саша внимательно на меня посмотрел:

– Обычно на свиданиях люди не ведут допрос с пристрастием. Какое у тебя звание? Лейтенант?

– Майор, – не смутившись, ответила я.

ВЕЛИКИЙ МАНИПУЛЯТОР

Александр не покидал меня весь день, а под вечер и вовсе заявил, что ему тоже нужно в Киев. В вагоне СВ мы продолжили спор о международных спонсорах, финансирующих украинских общественников.

– Вот создаете вы активное гражданское общество. Но вы программируете людей на недоверие к властям. Вбиваете в головы: люди у власти, хотят вас обмануть. Выходит, государство противопоставляется обществу, – я пыталась разобраться в украинских реалиях.

– Неправда. Мы создаем активное общество, которому важно, в какой стране оно живет. Мы не призываем к Майдану, а проводим глубинное реформирование несовершенной госсистемы. И затрагиваем только те сферы, работа которых не устраивает и граждан, и власть. Больше скажу: донорские организации на Украине работают по запросу самого государства!

– Выходит, ваше небезразличное общество по щелчку может смести неугодную власть новым Майданом. Только неугодную кому?..

– Чувствую себя великим манипулятором, – рассмеялся Саша. – Разве плохо, когда общество хочет жить лучше? Оно должно быть зрелым, знать свои права и обязанности, уметь защищать свои интересы, чтоб не доводить ситуацию до Майдана.

В этот момент мужчина будто ненароком коснулся моих ног, которые я закинула на его полку.

– Я, кстати, тоже думаю создать свою организацию, поможешь? – спросила я.

– USAID работал в России до 2012 года. Мы иногда общаемся с бывшими коллегами, я уточню, что можно придумать, – пообещал Саша. – Если ты настроена серьезно, то выбери интересное тебе направление. Молодежная политика, права женщин, поддержка ЛГБТ… Собери команду экспертов, ищите источники финансирования для проектов. Не отказывайся от госпрограмм. Дело не в том, оппозиционер ты или нет, а в том, что ты хочешь сделать для людей.

Занятия в Школе отличались многообразием. Например, в конце учебного курса участники провели импровизированное судебное заседание

Занятия в Школе отличались многообразием. Например, в конце учебного курса участники провели импровизированное судебное заседание

– А если…

Но Александр не дал мне договорить. Погасив свет в купе, он поставил точку в моем допросе…

«АМЕРИКАНЦЫ УЖЕ ТУТ»

Натянув Сашину футболку, доходившую до середины бедра, я вышла покурить в тамбур. Саша решил составить компанию, да и прерванный разговор требовал продолжения.

– И почему Украина так внезапно невзлюбила Россию? – бормотала я, ежась на сквозняке. – Говорить о братстве славян наивно. Но единственные по-настоящему близкие люди – это русские, украинцы и белорусы. Я не говорю, что мы единый народ. Но мы «свои» и должны держаться вместе.

Саша неодобрительно на меня посмотрел.

– А зачем? Чего вы боитесь? Что сюда придут американцы? Они уже здесь.

– Но это плохо!

– Почему? – искренне недоумевал Саша. – Отпустите нас. Мы получили независимость 28 лет назад, а вы до сих пор относитесь к нам, как младшему брату. Нас не надо учить жить. Мы сами разберемся со своими проблемами. Россия не сделала нам ничего хорошего. Любая гадость оседает в памяти народа. С каждым столетием осадок растет. За что вас любить? За то, что вы «свои», от которых мы добра не видели?.. Живите своими проблемами, а не нашими.

День 19

– Я решила создать общественную организацию, – заявила я, поднимая бокал вина. Выпускной в Школе был в самом разгаре. – Займусь правами женщин. Подниму вопрос о возврате статьи о домашнем насилии в Уголовный кодекс. Подключу журналистов, блогеров.

– Ты еще организуй курсы для сотрудниц офисов, где будешь объяснять, как противостоять харассменту! – посоветовал, саркастично скалясь, киевский судья Леша.

Перед отъездом на вокзал на прощание обнимаюсь с каждым участником. Что-то нежное шепчу организаторам. Интересно, что будет, когда они узнают правду обо мне? Как отреагируют их спонсоры, узнав, что они проморгали российского журналиста?

P. S. В вагоне поезда Москва - Киев было промозгло. Я робко протянула паспорт украинскому таможеннику. Щекастый мужчина пролистал его и сунул мне аппарат для считывания отпечатков пальцев. На экране высветилось нечто, что не понравилось таможеннику. Он сжал мой паспорт и отправился к соседям по купе.

- А в чем дело? - робко спросила я, чувствуя, как начинает бить дрожь.

- Знаете, девушка, есть такое понятие «недопуск в страну». Мы снимаем вас с поезда.

- Это ошибка, - пробормотала я, но кто-то уже подхватил меня под локоть и волок к выходу. Я убеждала, что ничего плохого не делала. Изо всех сил я дернула руку и обернулась, столкнувшись взглядом с руководителем ЦЕДЕМ Тарасом Шевченко. Тот хитро ухмыльнулся. Что за черт?!

Я охнула и распахнула глаза. Рядом спал Саша. За окном в предутренней дымке дремал Киев. Я облегченно вздохнула и закрыла глаза: это был всего лишь сон.

СПРАВКА

USAID в России

После развала Советского Союза молодую Россию заполонили десятки международных неправительственных организаций. Среди них и USAID - Агентство США по международному развитию (подчиняется напрямую Госдепу США). У него многолетняя история, поскольку Агентство было создано в рамках «плана Маршалла» (того самого, где говорилось о сдерживании Западом СССР).

В современной России USAID потрудилось на славу: участвовало в разработке Земельного, Налогового и даже Гражданского кодексов. Не обошлось и без участия в разработках проекта Конституции России. Приватизация и частная собственность, свободная покупка и продажа земли - эти свободы России принесло USAID.

В 2012 году власти России уведомили США, что деятельность USAID прекращена. К октябрю все офисы агентства были закрыты.

Судьба Internews

Некоммерческая организация Internews появилась в США в 80-х. Ее цель - поддержка независимых медиа по всему миру. Правда, особый интерес для Internews представляла независимая пресса в СССР. Кстати, именно Internews участвовала в проведении легендарных телемостов между США и СССР.

В 1991 году Internews открыла официальное представительство в России. Организация активно поддерживала создание и развитие независимых СМИ во всех бывших советских республиках, стимулируя журналистов через систему грантов.

Когда в начале 2000-х власть опомнилась и взялась наводить порядок на федеральных телеканалах, Internews переключилась на финансирование регионального ТВ. Но долго проработать Internews в России не удалось. В 2007 году по решению властей «Интерньюс Россия» был закрыт. Основное финансирование российского подразделения шло из USAID и фонда Форда. Кстати, экс-глава Internews в РФ Джилиан Маккормак сейчас возглавляет офис на Украине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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