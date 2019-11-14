2019-11-14T23:58:24+03:00
Звезды

«Скинул ещё десяточку»: похудевший на 40 килограммов Филипп Киркоров раскрыл секрет стройности

Преобразившегося поп-короля скоро можно будет узнать разве что по нарядам со стразами [видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Певец рассказывал, что увлёкся интервальным голоданиемПевец рассказывал, что увлёкся интервальным голоданиемФото: Михаил ФРОЛОВ
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Среди звездных гостей премии журнала «ОК!» «Больше, чем звёзды», состоявшейся вечером четверга, Филипп Киркоров выделялся не только ростом и шикарной курткой, расшитой цветными камнями. И журналисты, и коллеги певца отметили его преображение - за последние месяцы некогда крупный поп-король буквально растаял. Похудевший Киркоров явился на вечеринку с подругой-диджеем Екатериной Гусевой, без которой в последнее время практически не появляется на светских тусовках. Пара с удовольствием позировала фотографам, а с началом церемонии заняла места в зале за одним столиком. Филипп, несмотря на диету, позволил себе и булочки, и горячее - пюре с рыбой - всего понемногу, а вот от шампанского отказался, потягивая сок.

- Филипп, на сколько же вы похудели? - поинтересовалась у артиста «КП».

- А я не взвешиваюсь! Но, думаю, десяточку сбросил.

- Это после тридцаточки (ранее сообщалось, что артист похудел на 30 кг. - Ред.)?

- Ну да.

- А в чем секрет вашей стройности - это все интервальное голодание?

- Спорт, диета и желание удивлять!

Ранее певец рассказывал, что увлёкся интервальным голоданием - не ел по 16 часов в сутки, убрал из рациона выпечку, шоколад и газированные напитки, которые очень любит.

К слову, перед премией, судя по Инстаграму Филиппа, он провёл дома персональную тренировку.

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Не зря Филипп Киркоров привез в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» 42 чемодана новой одежды. Старые наряды ему теперь велики. А все потому, что во время отпуска в Америке король поп-сцены сбросил почти 15 кило (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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