"Две опухоли": плачущая дочь Ларисы Гузеевой раскрыла подробности болезни
Некоторое время назад появились тревожные новости о состоянии здоровья дочери Ларисы Гузеевой. Ольга Бухарова сообщила, что во время УЗИ у нее повторно обнаружили опухоль. Однако теперь 19-летняя наследница актрисы обнародовала подробности болезни.
"У меня две опухоли, они доброкачественные. Я живой, но не очень здоровый. Спасибо за внимание", - написала Ольга Бухарова в блоге.
Наследница ведущей программы "Давай поженимся" также поделилась видео. В ролике девушка плачет.
Вероятно, Ольге может потребоваться операция. Бухарова призналась, если ей проведут еще одно хирургическое вмешательство, то она набьет себе татуировку. Первую операцию ей сделали в начале 2018 года. Тогда Леля, как ее ласково называют в семье, об этом также сообщила в блоге. Правда, подробностей, что эта за операция, а главное, доброкачественная опухоль или нет, она не говорила. Молчала и ее звездная мама.
Дочь Ларисы Гузеевой раскрыла подробности болезниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Меж тем в этот раз Лариса Гузеева поспешила успокоить поклонников. Она не видит в болезни наследницы ничего страшного. По ее словам, такие доброкачественные образования "бывают у девочек". Вдаваться в дальнейшие детали детали звезда отказалась.
Все знают, что Лариса Гузеева без ума от своей 19-летней дочери. Ради наследницы она готова на все. Ольга Бухарова родилась в 2000 году от нынешнего мужа актрисы Игоря Бухарова и является поздним и очень желанным ребенком пары. У артистки очень близкие отношения с наследницей. Гузеева не раз вступалась за свое чадо в соцсетях. Лариса жестко реагирует на малейшую критику со стороны хейтеров в адрес Лели. Звезда не раз давала понять, что спокойно относится к тому, когда злопыхатели атакуют ее саму. А вот близких трогать не дает: "Иначе огребете!".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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