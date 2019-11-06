"Опухоль вернулась": дочь Ларисы Гузеевой объявила о повторной операции

Лариса Гузеева души не чает в своих детях. У телеведущей двое наследников - Ольга Бухарова родилась в 2000 году от нынешнего мужа актрисы Игоря Бухарова. Старший сын Георгий Толордава появился на свет в 1992 году от союза артистки со вторым мужем Кахой Толордава. Лариса не раз признавалась, что ради своих детей готова на все. Одному Богу известно, что сейчас творится на душе звезды "Жестого романса". Ведь ее Леле, как ласково называет дочь Гузеева, предстоит повторная операция.

Ольга Бухарова сообщила тревожную новость о своем здоровье. 19-летней дочери Ларисы Гузеевой, которую актриса просто обожает, предстоит серьезная операция. Об этом девушка сообщила в блоге. "Опухоль вернулась", - подписала снимок из кабинета УЗИ звездная наследница.

19-летняя Ольга Бухарова встревожила поклонниковФото: Instagram.com

А вслед за этим фото последовали два других. "Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается. И тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья…", - гласит подпись под селфи.

Отметим, первую операцию девушке сделали в начале 2018 года. Об этом она также сообщила в блоге. Подробностей, что эта за операция, а главное, доброкачественная опухоль или нет, Ольга не рассказала. Молчала и ее звездная мама.

Ольга Бухарова сообщила тревожную новость о своем здоровьеФото: Instagram.com

Дочь Ларисы Гузеевой - поздний и очень желанный ребенок звезды, поэтому сама телеведущая очень заботится о том, чтобы ее наследница была счастлива и здорова. Бессменная ведущая "Давай поженимся!" готова стоять за дочь горой. Она не раз вступалась за свое чадо в соцсетях. Гузеева жестко реагирует на малейшую критику со стороны хейтеров в адрес Лели. Звезда не раз давала понять, что спокойно относится к тому, когда злопыхатели атакуют ее саму. А вот близких трогать не дает: "Иначе огребете!".