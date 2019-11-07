Лариса Гузеева перестала скрывать диагноз 19-летней дочери

Все знают, что Лариса Гузеева без ума от своей 19-летней дочери. Ради наследницы она готова на все. Ольга Бухарова родилась в 2000 году от нынешнего мужа актрисы Игоря Бухарова и является поздним ребенком пары. И вот на днях девушка заявила о том, что у нее вновь обнаружили опухоль.

Дочери Ларисы Гузеевой, которую актриса просто обожает, предстоит серьезная операция. "Опухоль вернулась", - написала Ольга в блоге, разместив фото из кабинета УЗИ. В прошлом году она уже перенесла хирургическое операцию, однако, видимо, врачам не удалось побороть болезнь.

Телеведущая сначала хранила гробовое молчание по поводу случившегося. Однако позже объявила, что дочери действительно обнаружили опухоль. "Ну послушайте, это доброкачественное, это бывает у девочек", - цитирует ведущую "Давай поженимся" Teleprogramma.pro. Вдаваться в дальнейшие детали детали звезда отказалась. Оно и понятно - тема эта очень болезненная.

Данное сообщение вызвало настоящую панику в стане подписчиков. Все знают, как Леля близка с родительницей. "Иногда мне кажется, что мы не мать и дочь, а сестры... Скандалы и ссоры в нашей жизни есть. Но это необходимое зло. Если бы мы с мамой не ругались, мы бы не были так близки. Не кричат и не ругаются только те люди, которым плевать друг на друга... Мама… Она настолько заботливая, насколько человек вообще быть не может. А она может. Я люблю ее", - говорила в одном из интервью девушка.

_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева

Многие попытались выяснить хоть какие-то подробности о здоровье ребенка в комментариях звезды "Жестокого романса". Но Лариса все расспросы игнорирует.

Что касается самой Ольги, то она пообещала в случае повторной операции набить себе новую татуировку. Пользователи стараются подбадривать девушку, оставляя в ее блоге слова поддержки.