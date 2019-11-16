Его не устраивало существующее, он хотел, чтобы все жили лучше: не стало Никиты Исаева

Скоропостижно скончался один из самых ярких российских политологов Никита Исаев. перешагнувший всего несколько дней назад жизненный рубеж 41 года. Никита Олегович был личностью явно неординарной и противоречивой. Он часто приезжал к нам в «Комсомолку», где вел передачи на нашем радио ("Злая политика", к примеру) , писал яркие колонки, выступал в газете. Никита Олегович все время куда-то двигался, как в политике, так и по жизни. У него были и враги, и друзья, и просто недоброжелатели. А вот равнодушным он не оставлял никого.

«Многие тратят десятилетия на то, что он сделал в короткий срок». Не стало Никиты Исаева 00:00 00:00

Он поработал и на госслужбе, причем делал вполне успешную карьеру, но бросил ее, занимался бизнесом и, став не бедным человеком, который может позволить себе многое, ушел из активного бизнеса в политику, общественную работу и социальные проекты. Также, как и с госслужбы, не оглядываясь.

Он часто приезжал к нам в «Комсомолку», где вел передачи на нашем радио, писал яркие колонки, выступал в газетеФото: Иван МАКЕЕВ

Его не устраивало уже существующее. Он всегда был переполнен проектами. Много ездил по стране, не боялся ввязываться в самые разные конфликты, в том числе и с представителями бизнес-сообщества, и с региональными властями. Нижний Новгород, города Сибири, средняя полоса России, Дальний Восток или южные края нашей страны – для него не существовало расстояний. Он и умер, как жил, возвращаясь из очередной поездки. Был в Тамбове, как написал сам – для «оценки лиц, смыслов, проблемных точек в области», чтобы «определиться с кадровыми и иными ресурсными возможностями», сформировать «здоровую оппозицию и бросить вызов действующей власти».

Одна из последних фотографий Никиты Исаева, сделанная в командировке в ТамбовеФото: Личный архив

Его называли активным политиком. При этом Никита Исаев считал себя не только политиком, но и экономистом. Он даже создал свою научно-исследовательскую структуру – Институт актуальной экономики. Для того, чтобы «говорить просто о сложном, вести диалог об экономике с бизнесом и обществом на понятном им языке». И говорил на действительно понятном языке. Потому и стал желанным гостем на политических ток-шоу федеральных телеканалов и ведущим своей программы на Радио «Комсомольская правда». Его приглашали, потому что знали, что там, где Исаев, там будет феерично.

Никита Олегович много ездил по странеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Какие-то политические пристрастия из категории «одна и на всю жизнь» - это было не про него. Он был членом «Единой России», исполнял одно время обязанности Председателя Президиума Политсовета партии «Родина», а в январе 2017-го возглавил созданное им же общественно-политическое движение «Новая Россия». Хотел сделать из него свою партию, но не успел как следует ее раскрутить. Все время находились более насущные дела, и он срывался в очередную командировку.

Последнее сообщение Никиты Исаева в соцсети

Как сказал один из его знакомых, Никита Олегович, при всех противоречиях, которые у него были, хотел главного, чтобы все жили лучше.

- С чувством выполненного долга направляюсь в Москву, - написал Никита Олегович в своем последнем посте в соцсети.

Наверное, эти слова про «чувство выполненного долга» и есть лучшая эпитафия ему, написанная им же самим. Покойся с миром, Никита Олегович Исаев.

В ПАМЯТЬ О НИКИТЕ ИСАЕВЕ

Много лет Никита Исаев вёл программу о политике на Радио «Комсомольская правда». Все выпуски вы можете найти в архиве программы. А это - последний выпуск (слушать).

Никита Исаев: После критики ТВ, власти и оппозиции Галкину надо выдвигаться в президенты! Украины. Там как раз комик заканчивает свой хайп 00:00 00:00