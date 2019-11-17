«Клоачный ультиматум»

Руководство Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков (AATSEEL) выступило с крайне резким заявлением в защиту «прославившегося» своими постами в «Фейсбуке» про «клоачный русский язык» преподавателя ВШЭ Гасана Гусейнова. Начав с заявления, что им «меньше всего хотелось бы выступить в жанре послания-угрозы от обеспокоенных заморских коллег», подписавшие это заявление, «от лица тысячи западных экспертов по русской литературе и русскому языку» призвали руководство НИУ ВШЭ и членов Ученого совета «Вышки» «не поддаваться искушению шельмовать и подвергать травле тех, кто находится в меньшинстве — даже если их мнение не совпадает с мнением официального руководства вуза или идеологическим курсом правящей партии».

Чем же провинились Ученый совет и Комиссия по академической этике перед американской профессурой? Они имели «наглость» призвать Гусейнова извиниться и посчитали его высказывания наносящими ущерб «деловой репутации университета» и тем самым возмутили заокеанских славистов до глубины души. Дескать, всего лишь за «изобретение запоминающегося мема о «клоачности» современного русского языка» их русскоязычный коллега подвергся настоящей травле. А «требование извиниться» (на самом деле – просьба), мало того, что вызывает у американской профессуры недоумение (приносить извинения «кому – русскому языку -?» - так они иронизируют – прим. авт.), так еще и является «проявлением солидарности с атакующими профессора Гусейнова … и создает крайне опасный прецедент».

Господа профессора соврамши, но им не привыкать. Пост о «клоачности» стал лишь спусковым крючком, а русофобствовал г-н Гусейнов давно и постоянно, разве что матом не крыл Россию, в которой стал «известным лингвистом и исследователем культуры». Но и полуобсценной лексикой филолог тоже не брезговал. Понятно, что американские слависты про это совсем не обмолвились, прямо-таки ни гу-гу. Иначе их конструкция потеряет устойчивость, и вся словесная эквилибристика вылетит в трубу. Им проще свести все к травле за единичный случай дискуссионного высказывания. Но речь сейчас не об этом. И даже не о об угрозах, которыми американская профессура начала сыпать с навыками, более присущими базарной торговке.

«Для ведущего российского университета было бы чрезвычайно важно показать свою подлинную приверженность свободе высказываний, перестать делить участников процесса на «своих» и «предателей», помнить, что на этическую позицию ВШЭ ориентируются менее независимые и обладающие гораздо более скромным административным и финансовым ресурсом провинциальные высшие учебные заведения, - поучают они российских «неразумных коллег» и начинают намекать. - Чтобы стать частью мировых институций и равноправным игроком на публичном академическом поле, железный занавес нужно разрушать, а не выстраивать.

А дальше прямым текстом делают отсыл к выступлению Владимира Путина, который поставил ряд важнейших задач на заседании Совета по русскому языку в начале ноября.

«Мы полагаем, что без сотрудничества с западными коллегами в нашем лице этой благородной цели достичь за рубежом невозможно, - предупреждают они о своих возможностях и абсолютно недвусмысленно ставят финальную точку: «конструктивный диалог возможен исключительно при взаимном уважении базовых ценностей, среди которых уважение академической свободы и человеческого достоинства являются основополагающими. Если угодно, это и есть грамматика наших отношений, всё остальное является недопустимой ошибкой».

Поняли, русские унтерменши? Не страшно сделать «недопустимую ошибку»? Да все мы прекрасно поняли. В первую очередь, что, нахватавшись амбиций и умений говорить языком ультиматумов от функционеров администрации США, американские слависты вместо того, чтобы «грызть гранит науки» перешли к плохо завуалированному политически мотивированному шантажу. Это ведь не первое их заявление. В августе они уже отметились, призвав администрации российских университетов выступить в защиту задержанных за участие в несогласованных акциях протеста студентов Егора Жукова и Даниила Конона (только двух из всех задержанных -!). И тогда они тоже недвусмысленно намекали на свои возможности: «Для многих из вас, наших уважаемых коллег и экспертов, важны рейтинги российских вузов. При этом следует помнить, что независимо от научной области, в это понятие входят не только количество и качество публикаций в рецензируемых изданиях».

Впрочем, стоит ли удивляться, если учесть, что именно из среды славистов вышли бесчисленные американские советологи, бывшие и нынешние, большей частью работавшие и работающие на ЦРУ и родственные спецслужбы? И красоты русского языка и его богатство волнует эту публику в наименьшей степени.

Шли бы вы, неуважаемые господа специалисты по России, куда Макар телят не гонял, для поисков там Кузькиной матери. Смотришь, после дождичка в четверг, когда рак на горе свистнет, и обрящете. Если вы слависты, то должны понять. А по пути можете попробовать напасть на полицейского в США или запостить что-нибудь про «клоачность» английского языка.

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