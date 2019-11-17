2019-11-17T16:05:55+03:00
Здоровье

Почему от проблем с сердцем умирают молодые и внешне здоровые люди: кто в группе риска

Ежегодно в России фиксируют 250 тысяч случаев внезапной смерти
Анна ДОБРЮХАЯрослав КОРОБАТОВ
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Скоропостижно скончался один из самых ярких российских политологов Никита ИсаевСкоропостижно скончался один из самых ярких российских политологов Никита ИсаевФото: Иван МАКЕЕВ
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Никита Исаев умер 16 ноября в возрасте 41 года. Что могло стать причиной скоропостижного ухода молодого и энергичного политика и общественного деятеля?

- Сегодня появилось образное выражение «синдром Чуркина», это термин назван по имени великого дипломата, который нес в себе бремя тяжелых переживаний, решал сложнейшие дела, а внешне оставался спокойным и невозмутимым. Конечно, это не может проходить бесследно для здоровья, - об этом в свое время говорил “КП” эксперт Лиги здоровья нации, врач-кардиолог, профессор Мехман Мамедов.

Этот термин вполне применим и к трагическому случаю с Никитой Исаевым. По словам профессора Мамедова, при хронических психоэмоциональных нагрузках в организме выделяется большое количество биологически активных веществ, гормонов стресса, это ведет в том числе к сужению коронарных артерий и приводит к недостаточности кровоснабжения. Есть предпосылки ухудшения состояния, заметные даже внешне — все-таки на пустом месте инфаркт не случается, и внезапная остановка сердца не происходит. В первую очередь слегка отечное, покрасневшее лицо.

Можно ли спасти человека, когда фатальные проблемы с сердцем развиваются так стремительно? Тут счет идет на секунды и минуты. Если все случилось внезапно и рядом не было реанимационного оборудования, то шансы на спасение минимальны.

В России ежегодно происходит до 250 тысяч внезапных смертей. В более 50% случаев признаков, предвещающих внезапную смерть, нет. Однако, люди, пережившие внезапную смерть, рассказывают о болях в сердце, одышке, слабости и усиленном сердцебиении за несколько дней до ее наступления. Резкое ухудшение самочувствия наступает обычно примерно за 1 час до наступления внезапной смерти: появляются боль в сердце, одышка, ощущение нехватки воздуха, головокружением, потеря сознания.

Пациентов удается спасти всего в 5% случаев (имеются ввиду те, когда внезапная смерть возникла у человека вне стационара). Этот процент был бы существенно выше, если бы население умело проводить реанимационные мероприятия, а во всех общественных местах были бы дефибрилляторы.

Умер Никита Исаев.Умер Никита Исаев - политик, экономист, радиоведущий и колумнист «Комсомольской правды». Лидеру «Новой России» был всего 41 год...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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