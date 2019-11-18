Блондинка в политике: Как из меня делали вождя русской оппозиции в юбке

Юлия Тимошенко, Ксения Собчак, Люба Соболь - все они белокурые бестии в модных очках. И можно ли из дурнушки стать главной оппозиционеркой? Это попробовала испытать на себе спецкор «КП».

ПОЛ ВЛАСТИ

Женщин в российской политике не то что много, но хватает. Взять хотя бы тот факт, что глава Совфеда - Валентина Матвиенко. Согласно неформальной иерархии, ее должность третья в стране после президента и премьера. В Госдуме - 75 депутатов в юбке. А в исполнительной власти - загибайте пальцы - и вице-премьеры Татьяна Голикова (которая, как говорят, помнит все цифры наизусть) и Ольга Голодец, министры Вероника Скворцова и Ольга Васильева, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава ЦИК Элла Памфилова... И это только яркие дамы на высших должностях, которые всегда на виду. А сколько их в недрах министерств и ведомств?

Не меньше женщин и в оппозиционных рядах. Одна Ксения Собчак, рискнувшая пойти на президентские выборы 2018 года, чего стоит. А ей на пятки уже наступает Любовь Соболь, о которой Жириновский с думской трибуны ворчал: «Зачем вы раскрутили Любу?!»...

Причем «против всех» эти политдамы не только в своих задиристых речах, но и в имидже. Если поставить в ряд фото женщин при власти и оппозиционерок, то разница очевидна. У первых - образ заботливой матери, крепкого тыла семьи/страны, пиджаки, брошки. А вторые - зубастые акулы оппозиции - этакие молодые, строгие учительницы в стервозных очках. На эту тему уже родились политические мемы, что «в странах Восточной Европы активно эксплуатируется образ жесткого политика с женскими половыми признаками». А может, это и не мем вовсе? Тем более, как гласит народная мудрость, встречают по одежке.

Так что же ближе нашему народу? Образ опытной мамы или стервозной молодой особы? И в чем тайный смысл такой разницы образов.

Я решила примерить на себя оба образа и провести эксперимент, за кем потянется народ.

Какой образ женщины-политика России ближе?.Опрос

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА: СМЕШАТЬ, НО НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ

- На первый взгляд все политики - это просто человек в деловом костюме. Что сложного? - спрашиваю у руководителя учебных программ Института репутационных технологий Ирины Дмитриевой.

- Это только так кажется. Важна каждая деталь. Принято считать, что внешний вид политика должен вызывать два базовых впечатления - консервативное и доверительное. Основные цвета - темно-синий (цвет разума и спокойствия), графитовый (собранность и нейтралитет). Как дополнение цвета доверия - коричневый, голубой и зеленый. Также белый и его оттенки для привлечения внимания и красный - символ силы, лидерства и власти (обратите внимание на любимый цвет галстуков нашего президента. - Ред.). Но важен не только цвет, а и его расположение - представьте политика в красном костюме, синей рубашке и белом галстуке!

- Ясно, смешать, но не взбалтывать. А женский политгардероб отличается?

- Тут золотая середина где-то между «красивая кукла» и «железная леди». Сложность еще и в том, что, помимо дресс-кода, нужно придумать фишку. Коса Юлии Тимошенко (национальная идея как визуальный код), знаменитые броши Мадлен Олбрайт, жемчуг Кондолизы Райс. Эти элементы - визитная карточка, за которой еще и скрытый смысл.

- А кто из наших политиков может похвастаться идеальным стилем?

- Честно говоря, никто. До Тэтчер с ее выверенным имиджем далековато. У наших властных особ постоянные метания - сегодня цветочный принт, завтра клетка. Сегодня оделась, как политтехнолог подсказал, завтра, как сама решила.

- Насколько люксовые бренды уместны для наших политдам? Я недавно летала с депутатами Госдумы за границу с официальным визитом. Одна молодая депутатка вся была в люксе. Это приемлемо?

- Абсолютно нет. Это показатель модного (а значит, чрезмерного) потребления. Стоимость таких вещей иррациональна и идет вразрез с сутью политической деятельности - заботой о людях и государстве.

Два разных образа Дины КарпицкойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КРАСНАЯ ПОМАДА И ОЧКИ РЕШАЮТ ВСЕ

Я пришла на свое политическое преображение с двумя комплектами. Коричневый пиджак, розовая рубашка и джинсы для образа доверия и мягкости. И строгий костюм темно-синего цвета для имиджа оппозиционерки.

- Просто костюма мало, - поправляет Ирина. - Снимай свои жемчужные серьги - это уже будуарный стиль. Если мы говорим о силе, сметающей все на своем пути (а оппозиция - она должна казаться такой), - мягкости допускать нельзя.

И если доверительный образ у меня лично сложился сразу (это, считаю, и есть я), то вот над имиджем оппозиционерки пришлось поработать. Визажист целый час наводила политику на моем лице, вырисовывая жесткие скулы и красные губы. А это, знаете, то еще испытание - сидеть, не двигаясь.

- У Ксении Собчак, по-вашему, профессиональный макияж или она сама справляется? - спрашиваю у визажиста Ольги.

- Конечно, профессиональный! И я даже знаю, кто с ней работает. Очень высокооплачиваемый спец (называлась цифра в 16 000 рублей за мейкап - сеанс макияжа). Но у Ксении Анатольевны каждая минута стоит денег, она же бизнес-леди, ей выгоднее заплатить за приведение себя в порядок, по ходу этого продолжая заниматься делами. И она, кстати, часто прикрикивает на своих ассистентов, может и нахамить.

С каждым новым штрихом непривычного стиля и во мне появлялось желание прикрикнуть, что уж слишком долго мне губы красят и волосы утюжат. А когда образ был готов - я реально почувствовала себя другим человеком. Готова была на любые дебаты, митинги и прочие подвиги скандалистки. Решительность била ключом.

- То, во что ты одета, определяет весь день, - многозначительно улыбнулась Ирина Дмитриева. - Не зря же в спортивных костюмах на работу не ходят. Так. Очки еще нужны!

Дина Карпицкая в своем обычном "не политическом" образеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вот! Что это за фишка с очками? Тем более сейчас, когда есть линзы? Разве открытый взгляд не лучше?

- Очки ассоциируются с умом, начитанностью. А для молодого электората могут быть символом опыта и возраста. Правильный выбор оправы может вообще поменять все восприятие человека.

И действительно, представляешь Собчак-политика непременно в очках. Собчак, ведущая шоу, - блондинка со смоки-айс (ярким макияжем глаз).

- Сколько вообще надо времени и денег, чтобы из меня сделать лидера оппозиции? Миллиона хватит?

- Зависит от многих факторов - от выбора ниши, целевой аудитории до технологий легендирования, коррекции сигналов тела, работы с речью. Тут потребуется работа нескольких специалистов. Плюс площадка - если это партия, то одно. А если личное лидерство - уже другое. И деньги. Миллион рублей в этом деле смешная цифра. Но политическая кампания скоротечна, технически создать образ, который ждет электорат, и продвинуть его, возможно.

Над имиджем оппозиционерки пришлось поработатьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А ЧТО ЖЕ ЭЛЕКТОРАТ?

Когда фотографии были готовы, осталось выбрать лозунги. Долго думать не пришлось, я как раз пишу статью про закон «О профилактике домашнего насилия». Вокруг него сейчас жесткие споры. Консерваторы (в основном из православного движения) резко против, считая, что закон разрушит семью, а «бьет - значит любит». Уже были и митинги, и акции в соцсетях. Сторонники закона - адвокаты, криминалисты и тысячи жертв домашних тиранов. Подливают масла в огонь и громкие случаи (убийство любовницы «Наполеоном» Соколовым, Рита Грачева с отрубленными руками).

Вот с лозунгами и запускаем голосование на сайте (где более консервативная публика) и в соцсетях (где больше молодежи).

Я лично не сомневалась, что и там, и там выиграет решительный образ оппозиционерки. Но! С каждым часом все больше стало появляться комментариев:

«Моя мама-пенсионерка сказала, что слева (оппозиционерка) - женщина без мозгов и она бы пошла за правой!»

«Левая более уверенная, но не факт, что честная». Михаил 68 лет.

«В синем - сучка, мужененавистница. Такая только о макияже думает. Какая у нее там еще политика в голове?» Игорь, 45 лет.

Правильный выбор очков может вообще поменять все восприятие человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А в соцсетях (Фейсбук и Инстаграм) уверенно победил «синий пиджак»!

«Современный образ. И решительный. Как будто, если я буду за домашнее насилие, то сильно об этом пожалею».

«В синем вы более строгая и властная. Так и надо идти в политический мир».

«Там, где более агрессивная. В нашей стране добро должно быть с кулаками!»

Итог: С небольшим перевесом, но победил все же традиционный образ. Может, потому Ксения Собчак набрала всего 1,68% на выборах? Да и Люба Соболь, как очками ни блещет, депутатом не стала...

Впрочем, если судить по соцсетям, перемены наклевываются...

Юлия Тимошенко, Ксения Собчак, Люба Соболь - все они белокурые бестии в модных очкахФото: Личный Архив

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Откуда у Тимошенко коса? А у Собчак стервозность?

Естественно, войдя в образ политдамы, я обзавелась и политологами. Вернее, пока лишь их комментариями.

- На такой образ, я бы назвал его «хладнокровная стерва, карьеристка из американских сериалов», у электората есть определенный запрос, - сказал мне, взглянув на фото, директор Международного института политэкспертизы Евгений Минченко. - Скорее всего, Собчак ориентировалась на обновленный после майдана-2014 имидж Тимошенко. А Соболь берет пример с Собчак. Ну а с Юлией работает и работало большое число профессионалов.

Удалось мне поговорить и с человеком, который сам участвовал в создании имиджа Тимошенко (да, да, в том числе и в появлении той самой косы). И на начальном этапе возглавлял предвыборный штаб Собчак. А до этого работал политконсультантом у семьи Ельцина, Шеварднадзе, Грефа, Нетаньяху и многих других. Это политтехнолог, доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников.

- Имидж формируется не просто так, не с потолка. Он создается на основании глубоких исследований и пониманий возможности восприятия тех групп, на которые ориентируется кампания. В любом проекте есть те, кто за тебя никогда будут голосовать (и о них вообще не надо думать). Те, кто за тебя и так проголосует (с ними надо поддерживать отношения и не предать). И сомневающееся болото или люди, которых ты оттягиваешь у конкурентов. Вот на них самый расчет. Их очень подробно и досконально изучают и исследуют. На основании этого и строится многомерный образ политика. В теме женского политического имиджа наша компания (отмечающая кстати в эти дни свой 30-летний юбилей, став за это время, наверное, наиболее опытной политтехнологической компанией в мире - более 415 выборов полусотне стран мира) Консалтинговая Группа «ИМИДЖ-Контакт» была, наверное, пионером. Руководил данным проектом в то время ведущий специалист компании, талантливый политтехнолог Алексей Куртов. В 1996-м мы отвечали за всю избирательную компанию Наины Ельциной (избирался ее супруг, а у Ельциной была важная поддерживающая роль). До нас никто целенаправленно, профессионально в этой сфере не работал. И мы считаем, что эта программа дала Ельцину очень много голосов. Сразу после этого в 1997 году нас вызвали в Украину, к только начинающему политику из Днепропетровска.

- К Юлии Владимировне?

- Да. У нее был антирейтинг 88%. И понятно, почему. Красивая, молодая, сексапильная девушка большинством населения не воспринималась украинкой, плохо говорила на мове, не очень украиноязычного региона... Конечно ее не очень-то поддерживали. Мы провели психосемантическое исследование (такое позволяет в подкорку залезть, в отличие от большинства инструментов классической социологии) и рассчитали, что нужно было сохранить ей женственность и привлекательность, но полностью убрать сексапильность, чтобы и другие женщины нормально бы к ней относились. Стало ясно, что таких архетипа всего два — мать и учительница. Для матери в 37 лет она была тогда молода. А для учительницы в самый раз. Уже тогда мы предложили ей такой имидж — ничего облегающего, консервативная одежда, юбки ниже колен, гладко-убранные волосы и эту вот косу. Она предложение прочитала и, наверное, даже забыла. И косу эту надела только через 5 лет. Я сам считаю, что она сама это позже придумала, и как теневой консультант так всегда и должен считать. Безусловно, политики сами делают свой имидж. Даже если в предложениях нашей совместной группы с моей знаменитой коллегой Юлией Русовой, социологом Игорем Дубовым, пиарщиком и рекламщиком Игорем Писарским и психологом Павлом Растянниковым Эта коса коса предлагалась еще в 1997 году. А вот сейчас, в связи с тем, что Юлии Владимировне не 37 (хотя она до сих пор красавица), ей уже можно использовать второй архитип — красивой, сильной, опытной, но при этом очень женственной матери. И наоборот сейчас уже надо добавлять сексуальной энергетики и женственности, расплести эту косу.

Мы с Юлией Владимировной до сих пор дружим, хотя не работаем вместе уже где-то с 2007 года.

Ксения СобчакФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Вы кажется поработали и начальником Штаба Ксении Анатольевны Собчак?

- Да, я возглавлял ее штаб три недели. Но потом ушел, потому что так и не получил внятной информации о том, кто спонсоры и какие они готовы брать на себя риски и ответственности. Но мы с Ксенией в хороших отношениях.

- Она и правда рассчитывала на победу?

- Да нет, конечно. Какая победа? Но она получила все, что хотела. Правильно вошла в этот проект, повысила свои рейтинги, показала, что она серьезный человек.

- Получается, что сейчас в обществе запрос на женщину-мать (я имела ввиду ту самую на самом деле учительницу, но политтехнолог объяснил, что современный образ Тимошенко, Собчак и, соответственно, Соболь - это как раз мать)?

- Россия вообще по архетипу сама женщина. Сильная баба такая, мускулистая, крупная со скалкой. Поэтому она все время требует себе такого мужлана-мужика, жесткого. Но она может и ударить его, и из дома прогнать, если он плохо защищает интересы дома. Как она прогнала Николая II, Павла I, Хрущева, Горбачева. (А Украина, это такая девушка ... хм... легкого поведения - не случайно практически каждый лидер страны, придя к власти, думает не проукраински - а стоило бы для страны с самой большой и богатой территории Европы и образованным трудолюбивым 40 миллионным населением), а думает как бы поскорее под кого-то лечь). К счастью, мне кажется эта долгая затяжная болезнь, пройдя через нарывы и кровь, может закончиться - я верю в талант и энергию Владимира Зеленского и очень надеюсь, что он этот архетип лидера поломает и сделает Украину сильной и независимой. Тем более, и Россию, и Европу, мне кажется, полностью устроит, если Украина будет не про- какая то, а просто проукраинская. Так вот, если в России и создавать образ политика- женщины, которая будет способна влиять на процессы в стране, то это не женственная девочка. Это, скорее, брутальность. Отсюда Ксения Собчак, отсюда Матвиенко. Властные, сильные.

- А если говорить вообще о роли женщины в политике России? Есть нам там место?

- Еще как. Мир уходит в июньские энергетики. Мужская энергия и мужской тип мышления уже не дает преимущества. Мужчина же настроен на цель и идет к ней. А женщина думает о последствиях. В современном мире, где все управляется кнопками и физическая сила уже никаких преимуществ не дает, да еще и после всех перипетий (за прошлый век человечество чуть не уничтожило себя трижды), надо думать о последствиях — экологических, генетических, последствиях этих гонок вооружений и промышленных войн. Поэтому все больше женщин в политике — и премьер-министры, и министры обороны, депутаты, да и Хиллари Клинтон на самом деле набрала на 2 миллиона больше голосов, чем Трамп. Женская энергия нужна у власти. Эта тенденция будет только нарастать.