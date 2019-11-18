Найдены останки голубя Юрского периода - первой птицы на Земле

Японские орнитологи показали, как выглядела птица, которая жила 120 миллионов лет назад. То есть, соседствовала с динозаврами. Совсем не исключено, что именно она была первой птицей — представительницей пернатых, в которых эволюционировали некие ящеры.

Первой птице дали научное название Fukuipteryx prima — в честь префектуры Фукуи, на территории которой еще в 2013 году были обнаружены ее окаменевшие косточки. Но между собой ученые называют птичку Юрского периода голубем. Как раз с него она и была — небольшая. И перья имела подходящего цвета — серые и коричневые. Зубов, как ее предшественники, не имела.

Расположение найденных в 2013 году костей, позволивших воссоздать облик первой птицы на Земле.

Прежде на роль первой птицы претендовал археоптерикс — существо с клювом, крыльями и хвостом, обитавшее 160-140 миллионов лет назад. Но как выяснили японцы, ведомые Такуи Имаи из НИИ динозавров Университета префектуры Фукуи (Institute of Dinosaur Research at Fukui Prefectural University, Japan), голубь Fukuipteryx prima был более анатомически «продвинут». Например, мог трясти хвостом благодаря строению своих позвонков — у современных птиц оно примерно такое же.

Археоптерикс же все-таки скорее был динозавром , чем птицей.

Прежде первым пернатым считался археоптерикс, но голубь оказался "первее".

По свидетельству японцев, и первый голубь был всё еще примитивным. Не так далеко ушел от динозавров. Летал плохо. На дальние расстояния не перемещался — порхал с места на место. Главным образом для того, чтобы добыть пропитание и самому не стать добычей своих зубастых современников. Но часто становился.

О непростой судьбе голубя Юрского периода рассказал портал LiveScience, сославшись на исследование японских ученых, опубликованное в журнале Communications Biology.

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