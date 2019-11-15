2019-11-16T07:52:38+03:00
Спорт

Гран-При России по фигурному катанию 2019. Женщины. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция

В бой за победу вступят Трусова, Медведева и Константинова
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments3
Евгения Медведева будет рубиться с Трусовой за победу на Гран-При России.Евгения Медведева будет рубиться с Трусовой за победу на Гран-При России.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Евгения Медведева победила Александру Трусову в короткой программе Гран-При России

Гран-При России по фигурному катанию 2019. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция

15 ноября в первый день соревнований по фигурному катанию на Гран-При России "Кубок Ростелекома" женщины представят свои короткие программы. В Москве за победу будут биться топовые россиянки - Евгения Медведева, Александра Трусова. Против них - американка Мэрайя Бэлл, японка Сатоко Мияхара. "КП" рассказывает о главных моментах короткой программы женщин на Гран-При России по фигурному катанию 2019.

Время выхода на лед российских фигуристок на Гран-При России 2019 в короткой программе.

За сборную России на московском этапе выступят три фигуристки. Под седьмым стартовым номером - 15-летняя Александра Трусова, которая выиграла Гран-При в Канаде. Она выйдет на лед в 19:24 по московскому времени. Девятый номер - у Станиславы Константиновой, которая появится на льду в 19:37. А следом за ней под стартовым номером - Евгения Медведева. Она представит свою короткую программу в 19:43. Всего же заявлены 12 фигуристок.

Стартовый порядок фигуристок в короткой программе на Гран-При России 2019

Первая разминка

1. Эмми Пелтонен (Финляндия)

2. Чэнь Хунъи (Китай)

3. Юхана Йокои (Япония)

4. Николь Шотт (Германия)

5. Екатерина Рябова (Азербайджан)

6. Алексия Паганини (Швейцария)

Вторая разминка

7. Александра Трусова (Россия) – 19.24

8. Юна Шираива (Япония)

9. Станислава Константинова (Россия) – 19.37

10. Евгения Медведева (Россия) – 19.43

11. Мэрайя Белл (США)

12. Сатоко Мияхара (Япония).

Прямая видеотрансляция короткой программы Гран-При России 2019

Старт соревнований намечен на 18.30 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут – на Первом канале и сайте 1tv.ru. А для пользователей за пределами России - на официальном YouTube-канале Международного союза конькобежцев. Для российских пользователей здесь предусмотрена геоблокировка.

Гран-При России по фигурному катанию 2019. Женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россия - Бельгия 16 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футбол, матч Россия - Бельгия 16 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матчотборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Валерий Газзаев: Буду рад, если Акинфеев вернется в сборную. Как он, играл только Яшин
Экс-тренер сборной России и футбольного клуба ЦСКА прокомментировал возможное возвращение голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева в национальную команду. А также рассказал о своих ожиданиях от матча сборных России и Бельгии
Новости 24
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты