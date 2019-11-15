Гран-При России по фигурному катанию 2019. Женщины. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция

Евгения Медведева победила Александру Трусову в короткой программе Гран-При России

Гран-При России по фигурному катанию 2019. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция

15 ноября в первый день соревнований по фигурному катанию на Гран-При России "Кубок Ростелекома" женщины представят свои короткие программы. В Москве за победу будут биться топовые россиянки - Евгения Медведева, Александра Трусова. Против них - американка Мэрайя Бэлл, японка Сатоко Мияхара. "КП" рассказывает о главных моментах короткой программы женщин на Гран-При России по фигурному катанию 2019.

Время выхода на лед российских фигуристок на Гран-При России 2019 в короткой программе.

За сборную России на московском этапе выступят три фигуристки. Под седьмым стартовым номером - 15-летняя Александра Трусова, которая выиграла Гран-При в Канаде. Она выйдет на лед в 19:24 по московскому времени. Девятый номер - у Станиславы Константиновой, которая появится на льду в 19:37. А следом за ней под стартовым номером - Евгения Медведева. Она представит свою короткую программу в 19:43. Всего же заявлены 12 фигуристок.

Стартовый порядок фигуристок в короткой программе на Гран-При России 2019

Первая разминка

1. Эмми Пелтонен (Финляндия)

2. Чэнь Хунъи (Китай)

3. Юхана Йокои (Япония)

4. Николь Шотт (Германия)

5. Екатерина Рябова (Азербайджан)

6. Алексия Паганини (Швейцария)

Вторая разминка

7. Александра Трусова (Россия) – 19.24

8. Юна Шираива (Япония)

9. Станислава Константинова (Россия) – 19.37

10. Евгения Медведева (Россия) – 19.43

11. Мэрайя Белл (США)

12. Сатоко Мияхара (Япония).

Прямая видеотрансляция короткой программы Гран-При России 2019

Старт соревнований намечен на 18.30 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут – на Первом канале и сайте 1tv.ru. А для пользователей за пределами России - на официальном YouTube-канале Международного союза конькобежцев. Для российских пользователей здесь предусмотрена геоблокировка.