Поклонники жалеют заплаканную Екатерину Климову

Екатерина Климова - востребованная актриса и счастливая многодетная мама. Звезда много гастролирует, чем несказанно радует своих самых преданных поклонников. Однако на днях артистка заставила публику всерьез поволноваться.

Екатерина Климова находится на гастролях в Сибири. Не так давно она разместила в блоге фотографию с заплаканными глазами. "Какая долгожданная встреча... Неизменное море цветов. Буря оваций... Это и есть счастье!", - гласит подпись к снимку.

Встревоженные поклонники тут же начали успокаивать свою любимицу. "Вы устали или плакали?", - задали ей вопрос подписчики. "И то, и другое", - ответила Екатерина.

klimovagram Какая долгожданная встреча...

"Не идет вам плакать, вы же всегда держались! Вы эталон очаровательной улыбки и стойкости", "Вам бывает трудно, это видно. Но вы молодец", "Даже в слезах вы прекрасны!", "Невозможно насмотреться. Да же когда плачете, вы очень красивая", "Я вижу только блестящие, изумительной красоты глаза", - жалеют актрису фолловеры.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила супругу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года.