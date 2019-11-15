2019-11-15T19:28:21+03:00
Звезды

Поклонники жалеют заплаканную Екатерину Климову

41-летняя актриса находится на гастролях
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Екатерина КлимоваАктриса Екатерина КлимоваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Екатерина Климова - востребованная актриса и счастливая многодетная мама. Звезда много гастролирует, чем несказанно радует своих самых преданных поклонников. Однако на днях артистка заставила публику всерьез поволноваться.

Екатерина Климова находится на гастролях в Сибири. Не так давно она разместила в блоге фотографию с заплаканными глазами. "Какая долгожданная встреча... Неизменное море цветов. Буря оваций... Это и есть счастье!", - гласит подпись к снимку.

Встревоженные поклонники тут же начали успокаивать свою любимицу. "Вы устали или плакали?", - задали ей вопрос подписчики. "И то, и другое", - ответила Екатерина.

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Какая долгожданная встреча...
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"Не идет вам плакать, вы же всегда держались! Вы эталон очаровательной улыбки и стойкости", "Вам бывает трудно, это видно. Но вы молодец", "Даже в слезах вы прекрасны!", "Невозможно насмотреться. Да же когда плачете, вы очень красивая", "Я вижу только блестящие, изумительной красоты глаза", - жалеют актрису фолловеры.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила супругу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года.

41-летняя Екатерина Климова показала себя в джакузи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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