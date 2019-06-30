Екатерина Климова залечивает раны после развода с Гелой Месхи у мамы

Екатерина Климова и Гела Месхи больше не муж и жена. В браке актеров поставлена точка. Примечательно, что ни 41-летняя Екатерина, ни 33-летний Гела на судебное заседание 28 июня не явились. При этом сама актриса, похоже, нуждается в поддержке после очередного развода.

Екатерина Климова залечивает раны подле мамы. Звезда опубликовала в своем блоге фото с родительницей, подписав снимок трогательными строками. "Пока жива, с тобой я буду. Душа и кровь не раздвоимы. Пока жива, с тобой я буду. Любовь и смерть всегда вдвоем...", - говорится в комментарии к фотографии.

klimovagram Екатерина Климова с мамой

Подписчики с сопереживанием восприняли душевный порыв своей любимицы поделиться переживаниями. Фолловеры Климовой пишут ей слова поддержки и говорят комплименты. "Какая мамочка красивая! Сразу видно, в кого такая красавица-умница дочь", "До слез", "Слова берут за душу", "Когда мама рядом, то чувствуешь себя ребенком!", "Катюша! Все будет хорошо", "Катя, это самое дорогое, когда я потеряла маму, я это поняла очень остро. Дети уйдут в свои жизни, и только мамочка всегда была рядом", - делятся душевным теплом пользователи соцсети.

В минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи. Слухи о том, что в семье актеров не все ладно, появились давно. Однако звезды не комментируют свою личную жизнь. У пары растет дочь Белла. Для Екатерины девочка стала четвертым ребенком, для Гелы - первенцем.

После судебного заседания по поводу расторжения брака Климова посетила банкет в честь юбилея Александра Панкратова-Черного. И если внешне артистка пыталась сохранять бодрость духа, то подпись к видео оставила неоднозначное: "У меня ужасный творческий кризис".