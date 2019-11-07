2019-11-07T21:30:10+03:00
Звезды

Екатерина Климова в мини-бикини показала шикарную фигуру

41-летняя актриса наслаждается отдыхом в Израиле
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Екатерина Климова.Актриса Екатерина Климова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Глядя на 41-летнюю Екатерину Климову сложно поверить в то, что она мама четверых детей. Актриса может похвастаться шикарной фигурой. Звезда следит за собой и регулярно посещает спортзал.

Екатерина Климова улетела на отдых в Израиль. Компанию звезде экрана составили ее мама, а также старшие наследники - 18-летняя дочь Елизавета, 13-летний Матвей и 11-летний Корней. Младшая Белла осталась в Москве под присмотром няни.

Глядя на 41-летнюю Екатерину Климову сложно поверить в то, что она мама четверых детей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Глядя на 41-летнюю Екатерину Климову сложно поверить в то, что она мама четверых детей.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звездное семейство посетило Иерусалим, Эйлат, полюбовалось видами в пустыне Негев и побывало на Мертвом море. В свободное от экскурсий время Екатерина успела уделить время и себе любимой.

Она решила устроить пенную вечеринку прямо в джакузи на крыше отеля. Климова облачилась в бирюзовое мини-бикини, демонстрируя публике роскошную фигуру с разных ракурсов.

Отметим, что актриса крайне редко публикует подобные фото. Поэтому публика пришла в полный восторг. Они осыпали своего кумира комплиментами и восхитились ее молодостью и красотой.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила супругу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года.

41-летняя Екатерина Климова показала себя в джакузи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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