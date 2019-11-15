2019-11-15T21:10:58+03:00
В мире

Россия и Литва обменялись арестованными агентами

Литовский президент помиловал в пятницу двух россиян. Москва в ответ на это отпустила троих осужденных за шпионаж
Ника ИВАНОВА
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В компанию литовцев «затесался» и гражданин Норвегии. Фруде Берга в апреле 2019 года осудили на 14 лет. Фото: Антон Новодережкин/ТАССВ компанию литовцев «затесался» и гражданин Норвегии. Фруде Берга в апреле 2019 года осудили на 14 лет. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Как и обещал в пятницу журналистам глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Москва ответила зеркально. Напомним, Николая Филипченко задержали в Литве в 2015 году в транзитном поезде. Власти обвинили его в вербовке натовского офицера и летом 2017 года осудили. Россиянин вину не признал и сказал, что не считает, будто нанес какой-либо вред литовскому государству. Еще одного россиянина - Сергея Моисеенко - задержали при обыске, якобы нашли у него оружие и взрывчатку и при этом еще обвинили в сборе сведений для российской разведки.

В России литовцы тоже часто попадаются на шпионаже. Арстидаса Тамошайтиса задержали в Москве, когда он пытался получить секретный документ от российского гражданина. Прибалт признался, что является офицером литовской военной разведки. За свое преступление он получил 12 лет лишения свободы. Капитана 3-го ранга Евгения Матайтиса, у которого есть и российское гражданство, также осудили на 13 лет за шпионаж в пользу Литвы.

Буквально пару недель назад литовские законодатели одобрили поправки в законодательство, которые позволяют обмен заключенными в формате: Россия-НАТО. Благодаря этому в компанию литовцев «затесался» и гражданин Норвегии. Фруде Берга в апреле 2019 года осудили на 14 лет за то, что слишком активно интересовался российскими атомными подводными лодками. Адвокат 63-летнего норвежца изо всех сил старался держать хорошую мину при плохой игре: мол, не знал мистер Берг, что был втянут в интриги спецслужб и подал апелляцию. Ее рассмотрели в Администрации российского Президента и удовлетворили. Итог - литовцы уже дома, а норвежец встретится с семьей в ближайшие дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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