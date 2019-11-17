Кардиологи рассказали, кому грозит преждевременный уход из жизни из-за проблем с сердцем

В ночь на субботу, 16 ноября, из-за остановки сердца скончался российский политик Никита Исаев. Ему был 41 год. В феврале 2019-го ушел из жизни 35-летний артист Децл (Кирилл Толмацкий). Он тоже оказался сердечником. 9 мая от разрыва аневризмы грудной части аорты погиб телеведущий Сергей Доренко. Все они подтвердили печальную статистику: сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте среди болезней, из-за которых умирают люди у нас в стране и в большинстве стран мира.

При этом у врачей-кардиологов есть простой тест, позволяющий каждому человеку понять: в какую группу риска он входит. То есть насколько велики шансы, что уже есть или вот-вот появятся неполадки с сердцем и сосудами. Как проверить себя, «КП» рассказал профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов.

В группу высокого и очень высокого риска - в зависимости от количества факторов риска и степени «запущенности» - человек попадает, если:

1. Есть ожирение.

Самое опасное - абдоминальное, то есть в области живота. Измерьте ширину талии: для мужчин критическая отметка – 102 см и больше, для женщин – 88 см и больше.

2. Повышенное давление.

По современным нормам повышенным считается давление:

- в возрасте до 65-ти лет — выше чем 130/80 мм рт. ст.;

- после 65 лет — выше, чем 140/90 мм рт ст.

3. Сахарный диабет.

Такой диагноз ставится, по общему правилу, при уровне сахара в крови выше 7 ммоль/л на голодный желудок. Но цифры выше 6 ммоль/л уже сигналят о преддиабете.

4. Злоупотребление солью.

Это превышение нормы - 5 мг в сутки, включая соль во всех блюдах и продуктах.

5. Злоупотребление алкоголем.

Полезных доз нет, говорят врачи. Относительно безопасными для здоровья по последним данным считаются до 14 порций алкоголя в неделю для мужчин и до 8 порций для женщин (сколько это будет в напитках разных видов - см. в разделе «Здоровье» на kp.ru).

6. Мужской пол.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин априори выше.

7. Возраст.

Для женщин старше 50 - 55 лет; для мужчин - от 45 лет. Но! Если есть вышеперечисленные факторы, то риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается уже начиная с 35 лет.

8. Курение.

Опасно для сердца и сосудов любое употребление табака, подчеркивают врачи. В том числе электронных сигарет и других средств доставки табака.

9. Низкая физическая активность.

Угроза сердечно-сосудистых заболеваний повышена у тех, кто не соблюдает минимум: не менее 30 - 40 минут интенсивной ходьбы (или других физнагрузок) в день.

10. Неблагоприятная наследственность.

Риск повышен, если сердечно-сосудистыми заболеваниями страдали мать, отец и другие родственники.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Первое. Обязательно проходите диспансеризацию, призывают кардиологи. В нее сегодня включены все основные обследования и анализы, которые позволяют врачу обнаружить опасные изменения, сигналящие о сердечно-сосудистых проблемах.

По обновленным правилам, начиная с 40 лет, всем россиянам полагается ежегодная диспансеризация. С 18 до 40-ка - раз в три года, но при этом рекомендуется ежегодный профилактический медосмотр, это лайт-вариант диспансеризации (все подробности - в разделе «Здоровье» на kp.ru).

Второе. Лечить хронические заболевания, которые повышают риск сердечно-сосудистых катастроф: гипертонию, сахарный диабет, атеросклероз.

Третье: устранять те факторы риска, которые зависят от самого человека. Избавляться от лишнего веса, курения, злоупотребления алкоголем, солью. Больше двигаться.

ВАЖНО

Стресс действительно может оказаться убийцей

Кроме остальных факторов риска очень важно стараться снижать стрессы, говорят врачи. С большой вероятностью именно хронический стресс мог серьезно повлиять на проблемы с сердцем у политика Исаева и других молодых людей, преждевременно ушедших из жизни.

«При хронических психоэмоциональных нагрузках в организме выделяется большое количество биологически активных веществ, «гормонов стресса». Это ведет в том числе к сужению коронарных артерий и приводит к недостаточности кровоснабжения», - поясняет эксперт Лиги здоровья нации, врач-кардиолог, профессор Мехман Мамедов.

- Стресс третий по важности фактор риска, вызывающий инфаркт миокарда, - предупреждает профессор Копылов (на 1-м месте нарушение липидного обмена, ожирение, на 2-м гипертония). Для снижения стресса разным людям подходят разные методы. Кому-то помогает общение с близкими, изменение обстановки, рисование, пение. Универсальный метод, срабатывающий у большинства людей — разумные физнагрузки. В процессе движения быстрее «утилизируются» так называемые гормоны стресса.