2019-11-18T14:06:27+03:00
Общество

В законопроекте о домашнем насилии пункт "Преследование" был и до дела экс-доцента СБбГУ Соколова

Впервые в истории в нем дано юридическое определение тому, что что такое преследование
Дина КАРПИЦКАЯ
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Жуткая история случилась неделю назад в Санкт-Петербурге, где профессор Олег Соколов убил и расчленил свою молодую любовницуЖуткая история случилась неделю назад в Санкт-Петербурге, где профессор Олег Соколов убил и расчленил свою молодую любовницуФото: Личный архив
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Тема домашнего насилия буквально не сходит с первых полос в последнее время. И дело тут не только в готовящемся законопроекте, вокруг которого много разговоров и споров, но и в громких уголовных делах. Жуткая история, случившаяся неделю назад в Санкт-Петербурге, где профессор Олег Соколов убил и расчленил свою молодую любовницу, снова заставила общественность внимательнее посмотреть в сторону закона "О профилактике домашнего насилия". Напомним, что разрабатывается данный документ с лета 2019 года по инициативе главы СовФеда Валентины Матвиенко.

- Пункт "Преследование" был с самого начала, - объяснил "Комсомолке" один из соавторов законопроекта адвокат Алексей Паршин. - Мало того, он один из основных, за который мы бьемся еще с 2012 года. Впервые вообще сформулировано, что такое преследование.

Согласно формулировкам, преследование это: «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания, в том случае, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем». Также под это определение подпадают любые действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность.

В настоящий момент окончательная версия законопроекта "О профилактике домашнего насилия" проходит финальную стадию внесения поправок и имений. В минувшую пятницу 15 ноября в Совете Федерации состоялось очередное заседание рабочей группы.

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Планируется, что документ будет готов к 1 декабря, тогда проект закона представят на рассмотрение в Госдуму. Законопроект предусматривает создание в каждом регионе страны кризисных центров, куда смогут обращаться жертвы домашнего насилия за юридической помощью (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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