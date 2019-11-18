2019-11-18T13:33:44+03:00
Общество

В закон о домашнем насилии внесут понятие "преследование"

За нарушение защитных предписаний будет грозить административная и уголовная ответственность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Соавтор законопроекта о домашнем насилии, депутат Оксана ПушкинаСоавтор законопроекта о домашнем насилии, депутат Оксана ПушкинаФото: Евгения ГУСЕВА
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Авторы законопроекта о домашнем насилии внесли в поправки понятие "преследование".

Речь идет о "неоднократных угрожающих действиях, направленных на пострадавшего вопреки его воле". Они выражаются в поиске человека, посещении его места работы, учебы и жительства, ведении переговоров с целью вступления с ним в контакт через третьих лиц. Сюда же относятся любые действия, из-за которых потенциальная жертва чувствует страх за свою безопасность.

С целью пресечения такого поведения депутаты предлагают ввести защитные предписания, запрещающие преследователю приближаться к его цели. Ограничение может быть наложено на срок от 30 дней до одного года с последующим продлением через суд при необходимости. В случае нарушения предписания предлагается привлекать преследователя к административной ответственности. Повторный проступок грозит уголовным делом.

Также в поправках предлагается запретить защищающим жертв организациям обращаться в полицию без их согласия. Соавтор документа, депутат Оксана Пушкина уверяет, что все изменения будут учтены в финальной версии законопроекта.

Это особенно важно на фоне резонансного убийства студентки петербургского университета. Сайт kp.ru писал, что преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил свою возлюбленную, а после попытался избавиться от тела, выкинув его в реку.

Параллельно этим ужасным событиям коллеги преступника участвовали в подготовке исследования о семейно-бытовом насилии. Узнав, что совершил преподаватель они предложили создать в вузе центр изучения проблем семейно-бытового насилия, передает РБК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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