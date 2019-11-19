«Только не в шоу-бизнес!»: Михаил Боярский выступил против сценической карьеры красавицы-внучки

На своем первом светском рауте Катерина Боярская затмила многих наследниц знаменитых фамилий. Девушка, которой через пару недель исполнится 21 год, с удовольствием позировала фотографам в роскошном платье и бриллиантах, много общалась с репортерами и гостями, а главное –Катерина Боярская пришла с большой «группой поддержки»: папой – депутатом Госдумы Сергеем Боярским, а также знаменитыми бабушкой и дедушкой – Ларисой Луппиан и Михаилом Боярским.

Красавицу Катю пользователи соцсетей «рассекретили» только в этом году, и для многих стало откровением, что с такими данными девушка еще не пошла в актрисы. Впрочем, сама Катерина на балу призналась, что мечтает заниматься музыкой, но пока не определилась, в каком формате.

На своем первом светском рауте Катерина Боярская затмила многих наследниц знаменитых фамилийФото: Михаил ФРОЛОВ

- Михаил Сергеевич, что скажете, если внучка соберётся в шоу-бизнес? – спросила «КП» у знаменитого «мушкетера».

- Только не это! Я бы ей категорически не советовал. Там слишком много всего лишнего, наносного. Пусть лучше реализует себя как жена и мать.

- Вы несколько месяцев назад уже сказали подобное о дочери Лизе - мол, из ее успехов можете выделить только семью, а не роли. Тогда на вас столько критики обрушилось...

- И что? Я своего мнения не поменял. Как тогда сказал, так и сейчас скажу - работа для женщины должна быть на втором плане. Пусть дома сидит или работает так, чтобы домашним не мешало - вот самый верный путь.

Михаил Боярский признается, что ему гораздо больше мне нравится общаться с семьей, чем выходить на сценуФото: Михаил ФРОЛОВ

- А вы-то сами продолжаете работать? В новостях пишут, уходите со сцены...

- Я думаю, что каждый артист в душе мечтает об этом. Пока это мечта несбывшаяся, но перспектива очень близкая. Гораздо больше мне нравится общаться с внуками и внучками, чем выходить на сцену. Слишком много было отдано работе, и слишком мало семье. Надо это исправлять.

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