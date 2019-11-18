«Когда у меня был конфликт с отцом, все отвернулись, кроме Олега»: Сын Джигарханяна рассказал про дружбу с покойным «Иванушкой»

18 ноября «Иванушка» Олег Яковлев мог бы отпраздновать 50-летие. Увы, артист ушёл из жизни два с половиной года назад на фоне коварной болезни. Причиной смерти певца врачи называют тяжелую форму пневмонии.

И пока любовница Яковлева Александра Куцевол воюет за недвижимость покойного (завещание артист написал в пользу друга детства актёра Романа Радова и племянницы Татьяны), которую специалисты оценили в 200 миллионов рублей, его товарищи вспоминают, каким он был замечательным другом и коллегой.

yakovlevsinger Любовница Яковлева Александра Куцевол воюет за недвижимость покойного

Как выяснилось, после окончания ГИТИСа Яковлев получил персональное приглашение от Армена Джигарханяна стать актёром его театра.

Именно поэтому Олег до конца жизни считал Джигарханяна своим «вторым отцом». Был дружен покойный «Иванушка» и с сыном Армена Борисовича Степаном Джигарханяном, который в юности тоже служил в театре своего знаменитого отца.

- Олег всегда производил впечатление парня скромного, а на первых порах даже застенчивого,-вспоминает в беседе с «КП» Степан Джигарханян. - Он не из тех, что слывут «душой компании». Не любил быть в центре внимания, разумеется, если дело не касалось сцены. Был крайне неконфликтен и дружелюбен со всеми. Не секрет, что любой театральный коллектив - крайне сложная и противоречивая среда со своими «подводными течениями». Сознательно или нет, но Олег Яковлев никогда не примыкал ни к одной из коалиций и всегда сохранял нейтралитет. Противоречия внутри коллектива его никогда не касались. Одним словом - человек занимался своим делом, а не околосценической и закулисной возней, за это его все уважали.

yakovlevsinger Причиной смерти певца врачи называют тяжелую форму пневмонии.

По словам Степана Джигарханяна, он довольно быстро подружился с будущим «Иванушкой».

— Быстро нашел общий язык со всеми, в том числе и со мной, однако никогда и никому не навязывался в близкие друзья. Что это было? Принцип работы? Принцип существования в коллективе? Или, может, врождённая черта характера? Трудно сказать.. Скорее, последнее. И такие люди на вес золота в любом коллективе, поскольку сеют не распри и раздор, а способствуют рабочей созидательной атмосфере,-говорит о Яковлеве Степан Джигарханян.

- Когда в театре у меня с отцом был конфликт, помню у меня как раз был день рождения во время гастролей в Ярославле. Так вся труппа, что называется, держала «нос по ветру» - никто, собственно, и не поздравил толком. Подарки я получил только от двоих - от Олега (до сих пор стоит у меня на полке - инкрустированная пепельница), и от Риты, нашего костюмера. Это говорит о многом.

Степан Джигарханян не был удивлён, когда узнал, что Яковлев ушёл из театра и стал солистом популярной группы.

s_jigro По словам Степана Джигарханяна, он довольно быстро подружился с будущим Иванушкой

- И по поводу прощания Яковлева с драматическим искусством мнения могут быть разные. Скажу одно: вряд ли бы нашелся в то время молодой актер, тем более в "нераскрученном" ещё театре, который нашел бы в себе силы и увидел смысл отказаться от такого предложения,-считает Степан Джигарханян. - Если кто из коллег и осуждал его вслух, то разве что из зависти. Слава, большие деньги, звёздные гастроли - перед ним в одночасье открылся шанс на джекпот, который люди ждут всю жизнь.

Так что для меня его решение было вполне логично и закономерно, тем более с его эстрадными задатками.

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