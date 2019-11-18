2019-11-18T00:39:43+03:00
В мире

«Я очень боюсь»: Эво Моралес опасается гражданской войны в Боливии

Экс-президент призвал народ своей страны не допустить вооруженного конфликта
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Экс-президент Боливии Эво Моралес в МексикеЭкс-президент Боливии Эво Моралес в МексикеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ушедший в отставку и получивший политическое убежище в Мексике бывший президент Боливии Эво Моралес всерьез опасается гражданской войны в своей родной стране.

«Я очень боюсь», - так он в интервью агентству EFE ответил на вопрос о возможности вооруженного конфликта в Боливии.

Эво Моралес отметил, что пока была у власти его партия «Движение к социализму», она «объединяла город и деревню, восток и запад», а теперь, по его словам, «появляются группы, разжигающие насилие, члены банд, наркоманы, они проникли даже в университеты и собираются в полувоенные формирования».

Он призвал соотечественников не допустить кровопролития в стране.

Как писал сайт kp.ru, с начала протестов в Боливии погибли 23 человека, еще около 175 получили ранения. А накануне стало известно, что временное правительство страны освободило военных от ответственности за применение силы против протестующих.

Напомним, Эво Моралес оставил свой пост в результате массовых беспорядков и был вынужден бежать в Мексику, поскольку в Боливии существовала реальная угроза его жизни и здоровью.

Бразды правления страной взяла на себя оппозиционный сенатор Жанин Аньес, однако народные волнения не прекратились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Боливии ушел в отставку под давлением военных и полиции

Целая эпоха в жизни Латинской Америки завершилась в эту субботу - глава Боливии Эво Моралес ушел в отставку. Вместе с ним свой пост покинул вице-президент Альваро Гарсия Линер (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это большой праздник для нас»: Вучич приедет в Москву на День Победы 9 мая
США и ЕС напомнили властям Грузии о праве на свободу собраний граждан
Полиция в Афинах при разгоне анархистов применила слезоточивый газ
В Польше посоветовали Украине, как «вернуть» Крым
«Раболепие соперничает с глупостью»: Пушков высказался о военных Украины, поднявших флаги США в Донбассе
Появились документы о сокрытии военных преступлений британских солдат
В ДНР сообщили об обстреле Горловки
Украинский комментатор поиздевался над проигрышем российской сборной по футболу
Картину Шагала купили за 10 миллионов рублей при стартовой цене в рубль
Жуткая авария на MotoGP: мотоцикл на полной скорости сбил французского гонщика
МИД РФ: Москва никогда не отрицала возможности передачи Киеву задержанных кораблей
С молотка уйдет платье, в котором принцесса Диана покорила Джона Траволту
В Японском море загорелось грузовое судно с россиянами на борту
Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад
В Тбилиси начался масштабный митинг оппозиции
Число погибших при взрыве на арсенале в украинском городе Балаклея возросло до трех
Песков: непонятно, как Киев будет согласовывать «краеугольный» закон об особом статусе Донбасса
Арабский принц прокатил Мантурова на электротакси
Россия приняла решение по полетам в Египет