«Я очень боюсь»: Эво Моралес опасается гражданской войны в Боливии
Ушедший в отставку и получивший политическое убежище в Мексике бывший президент Боливии Эво Моралес всерьез опасается гражданской войны в своей родной стране.
«Я очень боюсь», - так он в интервью агентству EFE ответил на вопрос о возможности вооруженного конфликта в Боливии.
Эво Моралес отметил, что пока была у власти его партия «Движение к социализму», она «объединяла город и деревню, восток и запад», а теперь, по его словам, «появляются группы, разжигающие насилие, члены банд, наркоманы, они проникли даже в университеты и собираются в полувоенные формирования».
Он призвал соотечественников не допустить кровопролития в стране.
Как писал сайт kp.ru, с начала протестов в Боливии погибли 23 человека, еще около 175 получили ранения. А накануне стало известно, что временное правительство страны освободило военных от ответственности за применение силы против протестующих.
Напомним, Эво Моралес оставил свой пост в результате массовых беспорядков и был вынужден бежать в Мексику, поскольку в Боливии существовала реальная угроза его жизни и здоровью.
Бразды правления страной взяла на себя оппозиционный сенатор Жанин Аньес, однако народные волнения не прекратились.
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ИСТОЧНИК KP.RU