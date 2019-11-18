«Я очень боюсь»: Эво Моралес опасается гражданской войны в Боливии

СЕГОДНЯ 00:28 2019-11-18T00:39:43+03:00

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Ушедший в отставку и получивший политическое убежище в Мексике бывший президент Боливии Эво Моралес всерьез опасается гражданской войны в своей родной стране.

«Я очень боюсь», - так он в интервью агентству EFE ответил на вопрос о возможности вооруженного конфликта в Боливии.

Эво Моралес отметил, что пока была у власти его партия «Движение к социализму», она «объединяла город и деревню, восток и запад», а теперь, по его словам, «появляются группы, разжигающие насилие, члены банд, наркоманы, они проникли даже в университеты и собираются в полувоенные формирования».

Он призвал соотечественников не допустить кровопролития в стране.

Как писал сайт kp.ru, с начала протестов в Боливии погибли 23 человека, еще около 175 получили ранения. А накануне стало известно, что временное правительство страны освободило военных от ответственности за применение силы против протестующих.

Напомним, Эво Моралес оставил свой пост в результате массовых беспорядков и был вынужден бежать в Мексику, поскольку в Боливии существовала реальная угроза его жизни и здоровью.

Бразды правления страной взяла на себя оппозиционный сенатор Жанин Аньес, однако народные волнения не прекратились.

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ИСТОЧНИК KP.RU