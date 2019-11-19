2019-11-19T20:14:04+03:00
В мире

Все по любви: Прокуратура Швеции прекратило дело об изнасиловании против Ассанжа

Обвинения против основателя Wikileaks были выдвинуты в 2010 году
Ника ИВАНОВА
Поделиться:
Джулиан АссанжДжулиан АссанжФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Главный разоблачитель государственных секретов и грязных делишек США сейчас сидит в британской тюрьме. Якобы, по нарушению условий пребывания в стране. Еще в начале этого года его арестовали и принудительно выселили из эквадорского посольства. Там он скрывался от шведской прокуратуры преследований США целых семь лет.

Напомним, Джулиану Ассанжу предъявили два обвинения в изнасиловании в 2010 году. Одна шведка обвинила его в том, что он отказался надеть презерватив во время добровольного секса с ней. Вторая же заявила: мол, журналист изнасиловал ее, когда она спала. По странному стечению обстоятельств, одновременно со шведами Ассанжа обвинили и американцы. Но уже во взломе правительственного компьютера и рассекречивании данных о неприглядных делах, которые американцы творили на войне в Ираке и Афганистане.

После первого же допроса в полиции Джулиан покинул Швецию и больше не вернулся. Он обосновался в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел все эти последние годы. Теперь же, когда «доказательства значительно ослабли из-за длительного периода времени», шведские прокуроры прекратили расследование.

Однако, это еще не все. Сейчас Ассанжу грозит экстрадиция в США. Там его по-прежнему обвиняют в раскрытии секретной информации по 17 пунктам. Если руки американского правосудия дотянутся до австралийца, то его посадят на 175 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Джулиана Ассанжа соблазнила американская шпионка

Как король компромата на спецслужбы США угодил в «медовую ловушку» и не смог выбраться (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Обучение после 50: востребованное и доступное
Заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс Россия) Светлана Крайчинская рассказала о перспективах программы обучения и переквалификации людей в возрасте 50 и старше
Новости 24
В школах могут ввести уроки по кибербезопасности
Эксперт оценил перспективы дальнейшего транзита российского газа через территорию Украины
Гильерме не доверили место в воротах сборной России в матче против Сан-Марино
Медведев назвал переговоры с Румасом продуктивными и полезными
В Минтрансе подготовят предложения по изменению ряда правил авиаперевозки животных
Армена Джигарханяна выписали из клиники после обследования
В Германии выступили за сохранение транзита газа через Украину
В Госавтоинспекции прокомментировали видео с ребенком за рулем автомобиля
В МИД Украины заявили, что Киев готов принять "разумный компромисс" по итогам встречи "нормандской четверки"
Латвийский косметический бренд Dzintars окончательно разорился
Госавтоинспекция: высокие требования к автошколам необходимы для обучения грамотных специалистов
В Госавтоинспекции рассказали об особенностях обучения в юношеских автошколах