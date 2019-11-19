Все по любви: Прокуратура Швеции прекратило дело об изнасиловании против Ассанжа

Главный разоблачитель государственных секретов и грязных делишек США сейчас сидит в британской тюрьме. Якобы, по нарушению условий пребывания в стране. Еще в начале этого года его арестовали и принудительно выселили из эквадорского посольства. Там он скрывался от шведской прокуратуры преследований США целых семь лет.

Напомним, Джулиану Ассанжу предъявили два обвинения в изнасиловании в 2010 году. Одна шведка обвинила его в том, что он отказался надеть презерватив во время добровольного секса с ней. Вторая же заявила: мол, журналист изнасиловал ее, когда она спала. По странному стечению обстоятельств, одновременно со шведами Ассанжа обвинили и американцы. Но уже во взломе правительственного компьютера и рассекречивании данных о неприглядных делах, которые американцы творили на войне в Ираке и Афганистане.

После первого же допроса в полиции Джулиан покинул Швецию и больше не вернулся. Он обосновался в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел все эти последние годы. Теперь же, когда «доказательства значительно ослабли из-за длительного периода времени», шведские прокуроры прекратили расследование.

Однако, это еще не все. Сейчас Ассанжу грозит экстрадиция в США. Там его по-прежнему обвиняют в раскрытии секретной информации по 17 пунктам. Если руки американского правосудия дотянутся до австралийца, то его посадят на 175 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Джулиана Ассанжа соблазнила американская шпионка

Как король компромата на спецслужбы США угодил в «медовую ловушку» и не смог выбраться (подробности)