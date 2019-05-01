Джулиана Ассанжа соблазнила американская шпионка

Сегодня Коронный суд Лондона рассмотрит дело самого известного журналиста современности — борца за свободу информации Джулиана Ассанжа. Ранее он открыл неприглядную правду о тайных операциях американских спецслужб по всему миру, из-за которых гибли невинные люди.

(Напомним, после семи лет добровольного заключения в посольстве Эквадора в Британии, где активист скрывался, опасаясь ареста, — его три недели назад выдали полиции.)

С тех пор все уже подзабыли: а с чего вообще началось уголовное дело, от которого он столько лет прятался? Вроде бы когда-то Ассанж изнасиловал двух девушек в Стокгольме… Или американские спецслужбы с помощью своих европейских друзей просто решили сфабриковать обвинение против независимого журналиста в отместку за то, что он рассказал правду об их работе?

Об этом — в материале публициста Павла Тяпкина, который долгое время жил в Швеции и знаком с «делом Джулиана» по первоисточникам.

Сеть расставлена

11 августа 2010 года. Ассанж уже успел досадить США публикацией компромата на своем портале WikiLeaks об операциях американских спецслужб по всему миру, в которых пострадали мирные жители. Но пока он еще на свободе и прилетел в Швецию выступить на лекциях и семинарах для правозащитников. Финансирует все Cоциал-демократическая партии Швеции, а организует — молодая активистка этой партии по имени Анна Ардин.

Сразу начинаются странности: организаторы купили Ассанжу авиабилеты, а жилье не предоставили. Ну ничего — Анна предоставляет гостю свою квартиру в богемном районе Стокгольма: мол, «хата всё равно пустая», хозяйка в загранкомандировке, поживите здесь — вы никого не стесните.

Забегая вперёд: через пару дней, 13 августа, Анна «неожиданно» объявится на этой квартире (дескать, её загранпоездка вдруг закончилась раньше). Но не выгонять же и так гонимого журналиста на улицу? Ассанж и Ардин решают пожить совместно.

Моя версия: всё это была удобная заготовка для «сближения двух тел» — не надо думать, как познакомиться и пофлиртовать с «объектом». Можно сразу приступать к делу.

Активистка… или агент влияния?

Между тем детальное знакомство с биографией госпожи Ардин (чем наивный идеалист Ассанж себя не утруждал) наводит на самые серьезные подозрения.

В качестве «борца за права женщин» Анна регулярно каталась по заграницам (не ясно, на какие средства). А в 2004 году кубинская контрразведка выдворила ее с Острова свободы как шпионку. Испаноязычные СМИ утверждали, что Анна — курьер, привозивший деньги для местных «правозащитников» (которые расшатывали на Кубе соцстрой).

За этим уже открыто торчат уши американских спецслужб. Коммунистический режим на собственном заднем дворе — давняя кость в горле Белого дома, вот он и поддерживает кубинскую оппозицию. Но любой американец на Острове свободы по понятным причинам сразу попадет под колпак. А вот представитель «нейтральной Швеции» — куда более удобный посредник для таких деликатных дел. Так утверждают кубинские СМИ. И в этом есть определенная логика.

Анна Ардин. Фото: facebook.com

В 2010 году, сразу после начала «дела Ассанжа», гаванская правительственная газета Granma прямо написала: «Анна Ардин взаимодействовала с ЦРУ по кубинским проектам».

«Покинув Кубу (после той самой депортации — прим. ред.), она получила известность как публицистка для ряда информационных сайтов, открытых на гранты USAID», — утверждает газета. (Речь об Агентстве международного развития США: оно занимается продвижением интересов Белого дома по всему миру с помощью «мягкой силы», например, создавая «демократические» медиа-ресурсы наподобие тех, о которых тут говорится — прим. ред.)

Но таких подробностей о новой знакомой Ассанж тогда не знал.

Восхищенная «жертва»

Пятница, 13 августа 2010 года. Между Ассанжем и неожиданно вернувшейся в Стокгольм Анной (напомним, в квартире, куда она сама его пригласила) происходит близость. Всю следующую неделю (в том числе и сразу после якобы «изнасилования) она строчит в соцсетях, как восхищается Джулианом.

14 августа. Любовная победа вскружила герою голову. Семинары продолжается, на очередной лекции (где председательствует Анна) с Джулианом знакомится еще одна шведка — София Вилен. На девушке ярко-розовый обтягивающий свитер… Она работает в Музее естественной истории, куда ведет австралийца. Там в темном зале планетария пара переходит к страстным объятиям и поцелуям.

15 августа. Анна Ардин дает согласие стать пресс-секретарем Джулиана. Странное поведение для «недавней жертвы изнасилования».

16-17 августа. Ассанж гостит у Софии Вилен в соседнем городе Энчепинг (причем билеты на поезд оплатила девушка). они занимаются любовью. Затем австралиец возвращается на квартиру Анны.

19 августа. Новая пассия Ассанжа в попытках найти отъехавшую «любовь» случайно раскрывается перед Анной: звонит на телефон её квартиры, который Джулиан оставил Софии как свой.

Женская дружба

Вновь забегу вперёд — из протоколов допросов видно, что София — наивный, нервный, недалёкий и ведомый человек.

…20 августа. Анна Ардин и София Вилен вместе подают на Ассанжа в полицию заявление об изнасиловании.

Возникает вопрос: в первом случае с момента «преступления» прошла неделя, во втором — не меньше трех дней, зачем ждать так долго?

«Жертвы в силу отсутствия юридического образования просто не знали, что это изнасилование, и не могли определить факт изнасилования без помощи юриста», — позже объяснит адвокат. Бред? А вот если допустить, что за это время Анна связывалась со своими кураторами из заокеанских спецслужб, те согласовывали операцию пару дней и дали отмашку не сразу — тогда все логично.

Заявление принимает офицер полиции Ирмели Кранс — старая знакомая Анны Ардин. Обе женщины даже были подписаны друг на друга в фейсбуке, имеют общих знакомых в гей-среде, в одном из районов выдвигались на муниципальные выборы от социал-демократов и вместе эти выборы проиграли.

Поэтому уже не выглядит совпадением, когда Ирмели «внезапно» заступает на смену в полицейском участке стокгольмского района Клара. Хотя к месту жительства Анны или Софии таковой не имеет отношения.

Ирмели опрашивает обеих женщин вместе, что запрещено правилами следствия (хотя бы затем, чтобы в случае лжесвидетельства такие «жертвы» не могли согласовать показания). А «протокол опроса Софии Велин от 20 августа» составлен задним числом — 26 августа: в ключевой для следствия документ могли внести что угодно! За эти фокусы госпожу Ирмели отстранят от дела, но «машина правосудия» продолжает работу.

31 августа «следствие об изнасиловании» передается более высокому прокурору — Марианне Ни из Гетеборга. Причем здесь Гетеборг, если оба «преступления» совершены в других городах? Логичный ответ один: только прокурор Ни согласилась взять столь грубо шитое дело.

Но оно все равно разваливается. 14 сентября Марианна Ни сообщает Ассанжу, что тот может свободно выехать из Швеции, чем он и пользуется.

А улика-то липовая!

10 октября. Эксперты-криминалисты сообщают результаты исследования одного из главных «вещественных доказательств» — использованного презерватива из квартиры Анны Ардин.

Почему эта деталь так важна?

Вся интрига была в том, что ранее Ардин пыталась на опросах-допросах обвинить Ассанжа, что он-де специально порвал презерватив, хотя она настояла на безопасном сексе. И предъявила следствию, да и то не сразу, якобы тот самый хитро порванный (или разрезанный?) мужчиной презерватив, который будто бы завалялся под кроватью... Но эксперты не смогли доказать, что «изделие» порвано нарочно — и хуже того: они сообщили, что внутри презерватива нет ДНК Джулиана! Вот так поворот.

Моя версия: Анна просто взяла какой-то презерватив и сама его порвала…

…Дальнейшее вы знаете: преследование Ассанжа в Британии (где американские спецслужбы орудуют как у себя дома), бегство в посольство Эквадора, а семь лет спустя — решение нового президента латиноамериканского государства выдать журналиста полиции.

Теперь, скорее всего, журналиста ждет экстрадиция в США, где против него возбуждено дело о «шпионаже» и «хакерских атаках».

Вместо эпилога

Так было ли «изнасилование двух шведок» заранее подготовленной провокацией с «медовой ловушкой» — как на жаргоне разведчиков именуют получение компромата на мужчину с помощью красотки-соблазнительницы? Или заокеанские кураторы лишь удачно воспользовались тем, что Ассанж сам глупо подставился, и сфабриковали обвинение через своих стокгольмских друзей (связным тут мог быть тогдашний советник премьер-министра Швеции Карл Рове, имевший широкие контакты в США, в том числе со спецслужбами)? Ответы мы не узнаем, наверное, никогда.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, автор исследований о работе американских спецслужб:

«Поймать его — вопрос принципа»

Ассанж — абсолютно несистемный игрок, не связанный ни с одним из главных противников США (наподобие России либо Китая). Но даже с весьма ограниченными ресурсами австралиец организовал на портале WikiLeaks слив МИЛЛИОНОВ секретных документов. Причем не только ЦРУ, но и других спецслужб, Госдепа США и прочих органов американской власти. Это привело к серьёзнейшей переменам — например, была полностью переосмыслена стратегия тайных операций США на Ближнем Востоке, кто-то из офицеров спецслужб лишился поста, кто-то — бюджета. А простые американские граждане стали серьезно сомневаться в эффективности и моральной правоте своих «рыцарей плаща и кинжала». Но главное, если какой-то журналистишко смог слить столько секретных документов однажды — то, значит, у него есть некая «технология», и он будет повторять это раз за разом. По крайней мере, в такой логике мыслят спецслужбы. Поэтому поимка Ассанжа для них — вопрос не просто служебной чести и принципа, но и собственного выживания.

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