2019-11-20T00:44:46+03:00
Звезды

«Ольга обещала перебить всю посуду, если узнает, что я ей изменил»: Сын Джигарханяна рассказал о новой пассии

Степана не смущает, что его спутница живет в другой стране
Евгения КИРИЧЕНКО
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Сын Джигарханяна рассказал о новой пассии. Фото: instagram.com/olga__kazachenko/Сын Джигарханяна рассказал о новой пассии. Фото: instagram.com/olga__kazachenko/
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Сын Армена Джигарханяна Степан, как известно, на протяжении многих лет живет в Штатах.

В юности Джигарханян-младший служил в театре своего отца, но потом актерская профессия ему наскучила. Степан понял, что стезя путешественника ему намного ближе и переехал жить в Штаты.

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В гостях у отца ...вопреки всяким "мнениям"
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- Я никогда и не собирался строить карьеру актера, тем паче - театрального. Театр - не моё. Говорил об этом не единожды и не устану повторять, - признался в эксклюзивном интервью «КП» Степан Джигарханян. - Попал же на сцену по мимолетному предложения Армена Борисовича, только из любопытства и интереса ко всему новому. На заре существования театра отца почти все постановки были музыкальными, а я неплохо пел. Говоря словами того же АБ: «Степан попал в театр случайно, и столь же случайно ушел».

В последнее время Степан стал чаще приезжать в Москву. Во-первых, навещает родителей. Во-вторых, встречается со своей новой девушкой Ольгой Казаченко (ранее она была в браке с известным в 90-е годы певцом-Ред.).

- Отношения наши с Ольгой разумеется не стоят на месте, а развиваются. Причём я бы сказал - скачкообразно, - улыбается Степан. - Хотя бы в силу специфики - живём ведь не через улицу, и не в одном городе, а, можно сказать, в противоположных точках планеты. Отсюда и такая синусоида: то все взахлёб - совместные поездки, мероприятия, часы наедине... Причем все это перемежается вихрем эфиров и интервью. То периоды общения на расстоянии - когда покидаю Москву и занимаюсь своими делами в США. Тогда связь и обнимашки по вотсапу и по прямым эфирам у Ольги в Инстаграме.

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К отношениям на расстоянии можно относиться по-разному, но для нас это пока данность, с той существенной разницей, что у нас не было пока периода длительных разлук. В последнее время я очень часто и достаточно подолгу бываю в Москве. Тут родители, дела, проекты, в которых участвую. Отношения нам пока только на пользу: с одной стороны - успеваем соскучиться, с другой - не успеваем накрутить конфликтов. Это очень важно, учитывая наши местами угловатые «ершистые» натуры. В общем, скучать не приходится.

А если и приходится, то это только на пользу. К вопросу «свято место пусто не бывает» (это о возможности появления соперниц-соперников, разлучниц и т.д.) Что тут сказать? Да, как-то сложилось в моей жизни, что железобетонная моногамия - не моя главная проповедь. Но! Посмотрите на Ольгу - где бы мы ни появились вместе, взгляды и внимание мужчин непременно обращены на нее. Так что волноваться по поводу конкуренции надо бы скорее мне, нежели ей. С другой стороны, я никогда не был ортодоксальным восточным ревнивцем. Что уж говорить, такое внимание к моей девушке скорее мне льстит, нежели напрягает. Другой вопрос, к чему это может привести!? Поживем - увидим. А пока Ольга пообещала, что будет бить посуду. А может, и меня (смеётся). Если увидит с другой. Впрочем, глядя на яркие выступления Ольги на ток-шоу, я не думаю, что она лукавит. С другой стороны ее страсть и темперамент меня прямо завораживают. Не каждый день можно встретить столь «горячую» красотку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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