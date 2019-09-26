Приемный сын Армена Джигарханяна Степан: Отец и мать хотели быть вместе, но могло получиться, как в сказке про Цаплю и Журавля

В последние годы Армен Джигарханян пережил массу потрясений из-за женщин. Еще не забылся скандал, связанный с его последней молодой женой, пианисткой с Украины Виталиной Цымбалюк-Романовской. Она появилась в жизни народного артиста, когда его законная супруга Татьяна Власова уехала в Америку, где пара купила дом. Джигарханян планировал перебраться в Штаты насовсем, но ему не подошел климат и было скучно без родного театра. Супруги жили на расстоянии. Ради женитьбы на Цымбалюк-Романовской мэтр развелся с Власовой. Потом было еще более скандальное расторжение брака с молодой супругой, и в итоге - одиночество и финансовый крах (артист остался без своего жилья, а Виталина обзавелась тремя квартирами).

А недавно стало известно, что Татьяна Власова приехала из Америки к бывшему мужу и теперь живет с Джигарханяном в московской квартире. Подробности «КП» рассказал Степан Джигарханян, приемный сын Армена Борисовича. Артист воспитывал Степана с детства, женившись на его маме Татьяне Власовой, ставшей его второй по счету женой.

Два года не разговаривали

- Степан, это правда, что теперь ваша мама и Армен Борисович живут вместе?

- Да, это так. Они живут вместе в Москве в квартире в Староконюшенном переулке, где жили, собственно говоря, последние лет 30. Сколько себя помню, с институтских лет, а мне сейчас 53 года. Я не беру американский период. Их соединение логично и закономерно.

Вы помните, с кем был связан их разрыв, с той особой, про которую не хочется говорить (Виталиной. - Ред.). Года два они вообще не общались. Но постепенно я стал замечать, что они оба, живя на разных континентах, в тысячах километров друг от друга, задают мне одни и те же вопросы. Спрашивают друг о друге. Говорят одни и те же слова. От мамы я слышал: «Он - вся моя жизнь». А от него: «Она - вся моя жизнь». Понимаете?!

- Когда же они воссоединились?

- В июне этого года я приехал в Москву по делам. С папой мы стали плотно общаться (Степан 20 лет не общался с Арменом Борисовичем, живя в Америке. - Ред.). И когда в очередной раз Армен Борисович меня спросил про маму, я ему сказал: «Время идет. Ты стареешь, она стареет. У нее со здоровьем проблемы, все такое...» Он сразу встрепенулся. Сказал, что ей надо срочно прилетать: «Я устрою ее в лучшую больницу в Москве. Пусть летит ко мне! Займусь ее здоровьем...» Я передал его приглашение маме. После этого они вышли уже на прямую телефонную связь друг с другом. Они оба умеют пользоваться приложениями в мобильном, вотсапом и прочим. Она прилетела в Москву, в их квартиру в Староконюшенном (в этой квартире половина принадлежит Татьяне Власовой после раздела имущества. - Ред.). Это было началом их соединения.

У Степана - роман с бывшей женой певца Вадима Казаченко Ольгой. Фото: instagram.com/s_jigro

Лечились в одной больнице

- Армен Борисович помог ей лечь в больницу в Москве. И он туда тоже попал. Они были одновременно в одной и той же больнице, просто в разных палатах. Оба на обследованиях. Ей поставили ряд диагнозов, провели необходимое лечение. И почти одновременно из больницы выписались оба домой. С тех пор живут вместе в квартире на Арбате. Вот и вся история.

Я в своем Инстаграме подвел короткую мораль под эту историю: «То, что созидалось, создавалось, цементировалось в течение полувека, невозможно разрушить походя, тем более случайному человеку». Правда, в ближайшие месяцы маме придется на какое-то время - на месяц или полтора - все-таки вернуться в Америку. У нее все вещи там, дела по дому остались. Назовем это бытовыми хлопотами по сборам. И тогда уже она вернется в Москву окончательно.

А то, что пишут в сетях, будто она приехала в Россию, потому что ее якобы выгнали из Америки, - это чушь.

- То есть это вы им помогли соединиться?

- Да, я сыграл роль, скажем, проводника, мостика между ними. Каждый из них хотел соединиться, но не знал, как сделать первый шаг. Этот шаг фактически я сделал. Постарался все так тактично обернуть, чтобы ничье самолюбие не пострадало.

- Оба гордые?

- Да. И была вероятность, что возникнет ситуация, как в сказке про Цаплю и Журавля.

Вместе легче соблюдать режим

- У Армена Борисовича сахарный диабет, ему нельзя сладкое...

- Да, а у Татьяны Сергеевны подозрение на сахарный диабет. Пока нет клинической формы, но сильно повышен сахар в крови. Так что они и тут в одной лодке оказались. Одни и те же болезни, и вместе легче соблюдать режим. Ну, естественно, с ними будет жить какая-то сиделка.

- Как они проводят время? Скажем, любят вместе разгадывать кроссворды?

- Разгадывать кроссворды они не любят. Понимаете, их очень многое связывает. Почти 50 лет совместной жизни. Они понимают друг друга с полуслова, с полужеста. Я скажу так: все вернулось к тому, что я наблюдал в студенческие годы. Это бесконечные разговоры о творчестве Вольтера, Мольера и так далее. У Татьяны Сергеевны тоже театральное образование. Армен Борисович рассказывает маме, что нового в театре было в последние годы, чем он доволен, чем нет. Какие планы на будущее.

Татьяна Сергеевна, несмотря на возраст (ей 76 лет), человек мобильный. Она до сих пор за рулем! Например, когда она перебиралась из Техаса в Неваду (Лас-Вегас), села в свою машину и из Далласа приехала в Лас-Вегас - это не одна тысяча километров. У нее есть очень интересный фотоматериал из ее путешествий. Армен Борисович с удовольствием слушает ее рассказы о жизни в американской глубинке, за пределами Америки... Вместе гуляют по переулочкам Арбата, сидят на лавочке.

- У них всю жизнь был кот Фил...

- Да. Любовь к животным у них обоих. Армен Борисович в свое время очень тосковал по коту Филу, звонил и слушал его в трубку. Но кот много лет назад умер - в Америке, под Далласом. Заведут ли они нового питомца, не знаю.

«Помолодел лет на 15»

- А как сейчас здоровье Армена Борисовича?

- Он помолодел лет на 10 - 15 минимум! Это даже по фото видно. Держится бодро, подтянулся. Возможно, потому что рядом женщина, любимая, с которой много прошел. Это абсолютно живой, активный, улыбчивый человек. У него ясный взгляд. Связная речь. Он размышляет. Ему все любопытно. Ему хочется жить!

- Про Виталину говорят или это табу?

- Эта тема им просто неинтересна. Во всяком случае, при мне ни разу не возникало разговоров на тему Виталины.

- Кто родителям помогает в материальном плане?

- Не хотел бы углубляться в финансовые вопросы семьи, но денег хватает.

- Ваша мама называла мужа Армен-джан...

- В шутку, да. Вообще Татьяна Сергеевна не владеет армянским языком. Она его по имени называет или «лап». Есть свои интимные позывные. Давайте оставим им свои секретики.

- Татьяна Сергеевна фактически ему жена. Может, снова оформят отношения?

- Все может быть. Это их личное дело. И это чисто такие формальности, к которым относятся оба спокойно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Встречается с Ольгой Казаченко

- Говорят, вашей девушкой стала Ольга Казаченко (бывшая жена певца Казаченко, родившая от него ребенка. - Ред.). Вы уже представили Ольгу родителям?

- Лично они еще не знакомы. Но Татьяна Сергеевна и Армен Борисович знают ее заочно по фото, по моим рассказам. Пока так.

- Свое мнение насчет вашего выбора Армен Борисович высказал?

- Он сказал: «Красивая девушка». Что можно сказать по фото?! Армену Борисовичу надо время, чтобы вынести более глубокую оценку человеку. Мама намного лучше знает Ольгу. Раньше на некоторых шоу пересекались. И мама в курсе наших отношений.

Ольга Казаченко. Фото: stapico.ru/olga__kazachenko

- Армен Борисович в свое время крайне критически относился к вашей профессии игрока в покер. Сейчас он пересмотрел свое мнение?

- Армен Борисович не в курсе, что такое казино, что такое покер, профессиональная игра. Его резко отрицательное отношение, которое имело место в былые годы, сменилось как минимум на нейтральное. Он меня принял таким, какой я есть. Доверяет. Видит: если я неплохо устроен, значит, занимаюсь чем-то таким, что позволяет мне зарабатывать, при этом не нарушая закон. Заработок покером - нормальная вещь в Штатах. Я плачу налоги, пишу в налоговой декларации «профессиональный игрок».

Кроме того, я много путешествую, люблю экстремальные виды отдыха, веду свой блог.

- Денег у отца взаймы не просите?

- Нет, конечно, помилуйте! В этом смысле мы существуем совершенно автономно. Но я, естественно, буду помогать отцу.

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