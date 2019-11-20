"Я тебя убью". В Подмосковье муж сломал жене челюсть и три ребра

В Подмосковье завели уголовное дело по статьям "угроза убийством" и "умышленное причинение вреда здоровью" после домашнего насилия. Экспертиза показала, что мужчина избил бывшую супругу.

Все произошло ещё в конце июля в Подмосковье. В квартире дома, расположенного в одном из посёлков Одинцовского района, 28 июля около половины первого ночи между бывшими супругами вспыхнула ссора. В тот вечер 47-летний Иван* перебрал с алкоголем и в напряженном разговоре с бывшей женой словесных аргументов ему показалось мало. В ход пошли кулаки. Мужчина набросился на 43-летнюю Ольгу* и стал её избивать. Женщина сопротивлялась как могла, но совладать с крепким и сильным мужчиной было тяжело.

Удары были очень сильными. Той ночью Ольга поступила в больницу с травмами головы, тела и многочисленными ушибами. На лице буквально не было живого места. У женщины была сломана нижняя челюсть в двух местах, также рентген показал перелом скуловой кости и костей носа. Затруднённое дыхание было вызвано переломами рёбер с обеих сторон. На лечение таких травм требуется очень много времени.

— 1 августа 2019 года поступило заявление о причинении телесных повреждений и угрозе убийства от бывшего супруга. По словам потерпевшей, в её адрес муж высказывал угрозы убийством, а именно слова "Я тебя убью" и наносил побои. По факту телесных повреждений была проведена судебно-медицинская экспертиза, — сообщил kp.ru источник в полиции

Травмы Ольги экспертиза признала причинением вреда здоровью средней тяжести. На данный момент на Ивана завели уголовное дело по двум статьям: угроза убийством и умышленное причинение вреда здоровью. В данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

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