«Муж Лолиты сам легализовал переписку с любовницей!»: Адвокат Жорин обнародовал детали громкого развода певицы
Как уже писала «КП», 45-летний муж Лолиты тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов обратился в полицию с жалобой на свою знаменитую супругу, с которой сейчас находится в состоянии бракоразводного процесса. Иванов обвиняет артистку во взломе его соцсетей и почты. Мол, таким образом в прессу попали его переписки с любовницами.
- Конечно же, никто не взламывал никакие компьютеры и соцсети Иванова. И Иванов это прекрасно знает, - говорит «КП» звездный адвокат и официальный представитель Лолиты Сергей Жорин. - Просто Иванов ступил и переписывался с личного компьютера Лолиты. К слову, этот компьютер Лолита купила за два года до брака. То есть по факту этот компьютер Иванову никогда не принадлежал.
Адвокат Жорин обнародовал детали громкого развода певицы.Фото: Личный архив
Иванов и его адвокат просто хотят перевести фокус внимания с содержания переписки на то, как эта переписка попала к Лолите. Сейчас они говорят, мол, эта переписка незаконно попала в СМИ. Это ложь. Перед тем, как эта переписка была обнародована в СМИ, она была представлена в качестве доказательств в судебном бракоразводном процессе, который проходит в открытом режиме. На этом процессе присутствовали журналисты. Был там и Дмитрий. Суд у Иванова спрашивал, мол, не возражает ли он против приобщения этой переписки к делу. И Иванов тогда сказал: «Нет, я не возражаю!» Так эта переписка была приобщена к материалам гражданского бракоразводного дела. И в этот момент она стала легализованной и попала во всеобщий доступ.
Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...
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ИСТОЧНИК KP.RU
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