«Боинг» обвинили в производстве «летающих гробов»

Самолеты «Боинг-737» были самыми продаваемыми в течение 55 лет. Но в этом году «Боинг» сдал позиции. Его конкурент - европейский «Эрбас» - зарегистрировал 15 193 заказа на самолеты семейства А320. У американцев - 15 136. И, как считают эксперты, разрыв между концернами продолжит расти, а доходы «Боинга» - падать. Причина: в гонке за прибылью «Боинг» подверг опасности жизнь своих пассажиров.

ТРИ СЕКУНДЫ

«Боинг» не может оправиться после двух авиакатастроф, в которых разбилась новейшая модель - 737 МАХ 8. Первая трагедия случилась осенью 2018 года в Индонезии. Лайнер авиакомпании Lion Air рухнул в море через 13 минут после вылета. На борту были 189 человек.

А в марте этого года в Эфиопии через 8 минут после вылета разбился борт Ethiopian Airlines. Жертвами стали 157 человек, лайнер был произведен четыре месяца назад.

По предварительным оценкам, причина трагедий одна. На «Боинг-737 МАХ 8» конструкторы установили автоматическую систему защиты от сваливания: если нос самолета при наборе высоты слишком сильно задирается вверх, то бортовой компьютер сам его опускает. Но, как выяснилось задним числом, летчики не знали (!) об этом чуде конструкторской мысли и пытались регулировать угол подъема вручную, что приводило к сваливанию самолета в штопор. Авиаконцерн забыл (!) расписать в руководстве по летной эксплуатации, как пилотам действовать в такой ситуации.

ПОШЕЛ НА СПАД

После двух аварий авиакомпании по всему миру стали снимать с полетов 737 МАХ 8 и другие модели обновленного семейства.

- В России было четыре самолета семейства 737 МАХ, - говорит авиаэксперт Владимир Попов. - Все они находились в парке авиакомпании S7. Весной эксплуатацию этих машин приостановили.

В марте «Боинг» пообещал исправить ошибку в программном обеспечении лайнера, провести повторные испытания и переобучить пилотов. Но обещания не сработали. С апреля число заявок на модели 737 МАХ стабильно падает. За первые три месяца этого года «Боинг» направил авиакомпаниям 89 самолетов семейства 737, а во втором - 24. Выручка снизилась до 20 млрд долларов, а долги выросли на 5,5 млрд.

Между тем бывшие сотрудники «Боинга» обвинили авиаконцерн, что тот продолжает выпускать другие модели, в которых тоже есть проблемы. Так экс-менеджер по контролю безопасности Джон Барнетт заявил, что около четверти кислородных систем, установленных на самолетах Boing 787 Dreamliner, могут быть неисправны. Во время испытаний обнаружилось, что некоторые кислородные баллоны не разряжаются, хотя должны. Барнетт доложил о неисправностях, но проблему решили замять.

ВСЕ РАДИ ПРИБЫЛИ

Американские сенаторы обвинили главу компании Денниса Мюленбурга, что он знал о проблемах «Боинга-737 МАХ 8» и умышленно скрыл данные о неисправностях, приведших к авариям. И все ради прибыли!

Сенаторы ссылались на работников «Боинга», которые во время сертификации «восьмерки» говорили о проблемах с датчиком, запускающим MCAS (систему улучшения характеристик маневренности). Но тогда все предпочли об этом забыть и поскорее выпустить 737 МАХ 8. За что и поплатились, запустив в небо «летающий гроб».

Кроме того, между «Боингом» и Федеральным авиационным управлением США сенаторы углядели договорные отношения. При сертификации 737 МАХ найдены нарушения. Процедура сертификации, в частности, программного обеспечения для лайнера дорогая и длительная. И, чтобы не терять времени и денег, руководство концерна решило скрыть факт существования MCAS, оставив лишь одно упоминание о ней в инструкции - в списке аббревиатур. «Боинг» опровергает все обвинения. И чтобы хоть как-то обелить свое имя, переводит стрелки на производителя программного обеспечения и дисплеев для пилотов - фирму «Коллинз». Якобы во время сбоя электроники при первой катастрофе предупреждение не высветилось на дисплее.

P.S. «Боинг» выплачивает сотни тысяч долларов компенсации семьям погибших в авиакатастрофах. Но это копейки по сравнению с теми суммами, которые авиакомпании хотят истребовать от концерна за невозможность эксплуатировать его лайнеры. Речь может идти о 10 млрд долларов.

- Несмотря на отрицательную прибыль, «Боингу» банкротство не грозит. С марта уровень акций концерна не падал, - говорит экономист Иван Данилов. - Для Трампа здоровье и благополучие американского ВПК является политическим и имиджевым вопросом, поэтому можно ожидать, что в случае необходимости администрация президента будет предпринимать действия, чтобы помочь «Боингу». К тому же попытки Трампа давить на Евросоюз за поддержку «Эрбаса», можно расценивать не как вредность, а опосредованную помощь «Боингу».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В октябре американский концерн обнаружил серьезный дефект в 36 самолетах Boing 737 Next Generation. В каждом двадцатом судне была найдена трещина в детали, которая отвечает за надежность крепления крыла к фюзеляжу. Проверку должны пройти более 7 тысяч таких лайнеров. Только в России их насчитывается более 130.