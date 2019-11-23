Валентина Гафта перевезли из больницы на дачу

В сети появилась информация, что родные Валентина Гафта не хотят забирать его домой. Поэтому актер находится то в стационаре, то в реабилитационном центре. Мы позвонили пасынку Гафта Михаилу Левитину, чтобы узнать, как себя чувствует народный артист.

- Валентин Иосифович давно уже не в больнице, мы его оттуда забрали. Сейчас он на даче, - сообщил нам Михаил Левитин. – Но чувствует он себя действительно неважно, как человек, перенесший тяжелый инсульт в 84 года. Восстановление идет медленно. Он разговаривает, может подолгу сидеть на кровати. Процесс восстановления будет долгим. Ситуация улучшается очень медленно. С ним постоянно находится наша помощница.

Напомним, что 2 сентября народному артисту РСФСР Валентину Гафту исполнилось 84 года.

За полтора месяца до дня рождения у него случился инсульт, после которого Гафта доставили в одну из московских клиник. Некоторое время он находился в реанимации. Состояние было тяжелым. После больницы его направили в реабилитационный центр.

Мы желаем Валентину Иосифовичу скорейшего восстановления.