Эдита Пьеха - о выступлениях Софии Ротару в России: Кто любил ее - пусть любит. А политики не должны вмешиваться в эстраду

- Эдита Станиславовна, это Александр Гамов из отдела политики "Комсомольской правды"...

- Ну, я с политикой ничего общего не имею.

- Я знаю, поэтому вам и звоню. Мы когда-то делали музыкальную колонку, посвящённую песне "Огромное небо - одно на двоих". Вы мне тогда рассказывали очень интересно.

- Да...

- А теперь вам звоню, чтобы посоветоваться, как быть нашим читателям, вообще - зрителям. Вот сейчас прошла информация, что народная артистка СССР София Ротару приедет в Россию - в Москву, в Сочи - и будет выступать. Но некоторые артисты, политики вспоминают её, скажем так, определенные заявления - по Донбассу, по отношениям России и Украины... Вы же с Софией Михайловной хорошо знакомы.

- Да как мы знакомы? Просто так, по концертам... "Здравствуй, Соня". - "Здравствуй, Дита". Все. Никакого знакомства другого не было.

- Тем не менее - как вы считаете, как должны поступить - мы, зрители, журналисты, наши читатели?

София Ротару приедет в Москву и в СочиФото: Борис КУДРЯВОВ

- Как должны? Кто хочет - пусть идёт на концерт.

- А как бы вы отнеслись к призывам некоторых политиков - я не буду называть их, чтобы не пиарить, которые заявляют - вплоть до того: 'Встретим Софию Ротару за её заявления пустыми залами!"

- Я не трогаю политику - это не моя сфера. Не моя сфера - я живу, как чувствую. И меня чувствует моя публика, я ей благодарна за многолетнюю верность.

- Спасибо, мы вас очень любим... Но вот, наверняка, - это публика и Эдиты Пьехи, и Иосифа Кобзона, и Софии Ротару... Эта публика как должна поступить по отношению к Софии Михайловне?

- Не знаю... Я не врач, чтоб советовать.

- Ну, душа вам что подсказывает?

- Душа моя мне подсказывает, что я - Эдита Пьеха. Я - себе хозяйка, и что мне надо - я для себя делаю.

- Ну, ясно... Ну, а вообще - должны ли политики в эстраду нашу вмешиваться и советовать людям простым - как им быть?

- Нет, не должны.

- Ну, то есть - я вот лично считаю - пусть едет София Ротару, пусть поёт.

- Конечно.

- Люди купят билеты...

- Конечно. Кто любил её - пусть любит.

- Понял... Ну, или, допустим - ты не хочешь смотреть Софию Ротару - ну, выключи телевизор или переключи на другой канал. Ну, правильно же?

- На вкус и цвет товарища нет. Да.

- Спасибо...

- Саша, будьте умницей. Надо сделать так, чтобы было и Соне хорошо, и публике.

- А то, что вы сказали, это, по-моему, - то, что нужно.

- Хорошо. Обнимаю вас. Успехов.

- Вам - здоровья и всего самого хорошего.

- Спа-си-бо.

Эдита Пьеха - о предстоящих выступлениях Софии Ротару в России 00:00 00:00

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