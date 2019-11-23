"Это был какой-то заказ": "Софию Ротару затравили за возвращение в Россию

Всю неделю не утихают споры вокруг решения Софии Ротару выступить на "Песне года" в России. Общество буквально раскололось. И пока почитатели таланта 72-летней певицы радуются скорой встрече с кумиром, другая часть настроена крайне негативно. Дошло до того, что звезду предложили лишить звания Народной артистки СССР.

Представители Софии Ротару терпеливо хранили молчание. Однако, когда в соцсетях началась откровенная травля певицы и обвинения в том, что она якобы спонсировала украинских военных, ее концертный директор сделал заявление. "Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ. София Михайловна один раз не приехала на «Песню года», и то только потому, что на Украине было объявлено военное положение. Мужчинам был запрещен выезд из страны. Ротару ведь ездит не одна, у нее целая команда", - пояснил концертный директор артистки Сергей Лавров

Он назвал клеветой слухи о том, что Ротару финансировала каких-то военных. "Мы не понимаем, откуда взялась эта информация. То, что Ротару финансировала какие-либо военные истории, - это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд", - цитирует Лаврова URA.RU.

При этом он подчеркнул, что певице весь этот шум не нужен. Концертный директор отметил, что все обвинения в том, что Ротару едет в Россию ради заработков, не соответствуют действительности. "В этом году София Михайловна выступит только на «Песне года». Это бесплатное мероприятие. Артисты никогда не получали денег за выступление на этом концерте. Ротару уже много лет отказывается от коммерческих выступлений и проводит их очень редко", - заверил Лавров.

В свою очередь, член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян возмущен высказыванием директора Ротару. "Директор Ротару заявляет, что был заказ в отношении Софии Михайловны? А заказчика он готов назвать? То есть, мое мнение о том, что Ротару недостойна звания народной артистки, - это заказ? На мой взгляд, если человек что-то ответственно заявляет, то он должен иметь доказательства этим словам. Помимо меня абсолютно разные люди высказались по этой истории. На мой взгляд, это оскорбление в адрес уважаемых в России людей и абсолютная клевета", - заявил в интервью kp.ru эксперт.

Ранее он предложил лишить Софию Ротару звания Народной артистки СССР. Манукян заверил, что положительно относится к гастролям украинских артистов в России, если они не связаны с политикой. "И в отношении Ротару у меня не было бы никаких вопросов, если бы не было всех этих разговоров о финансовой поддержке военных", - отметил он.

Напомним, в конце 2018 года София Ротару отказалась выступить на российской "Песне года" и отменила все корпоративы в России из-за военного положения, объявленного президентом Украины Петром Порошенко. А с 2014 года артистка, не скрывавшая своей проукраинской позиции, часто отказывалась приезжать с концертами в Москву.

Съемки итогового концерта "Песня года - 2019" пройдут 7 декабря в Москве. Ротару подтвердила свое участие. Также она может выступить на нескольких частных корпоративах в России. Кроме того, ожидается выступление Софии Михайловны на фестивале "Легенды ретро FM". Гонорар за корпоратив в этом сезоне - 50-60 тысяч долларов. Поклонники по Ротару соскучились, так что вполне вероятно, что ее концерты в России пройдут с аншлагом.